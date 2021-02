George Simion anunta ca deputatii AUR parasesc plenul unde e dezbaterea "Ora prim-ministrului": "Trebuie sa dam solutii romanilor, nu circ"

"Vin, din pacate, din judetul Hunedoara, unde am fost chemati de mineri, pentru ca bataia de joc a atins cote maxime. Grupul AUR va parasi sala de sedinte in semn de solidaritate cu lucratorii din Valea Jiului, pentru ca din pacate, domnule Citu, acest guvern nu are un plan, o viziune pentru Romania. In afara de lozinci si de minciuni , pentru ca la conducerea complexelor energetice s-a perindat clasa politica, cand de stanga, cand de dreapta, nu aveam cu ce sa ii bucuram pentru acesti oameni. Ei nu cred in minciunile doamnei Turcan, ei inca sunt in mina, noi cei de la AUR vom parasi aceste dezbateri, poate va veti trezi domnule Citu si veti intelege ca oamenii au nevoie de solutii.Vreti sa le dati cursuri de reconversie sociala? Am tot auzit aceasta placa. Nu exista aceste cursuri. Minerii de azi care mai au forta de munca, vor ajunge culegatori de sparanghel in Germania. Cand noi va spunem - nu vindeti gazele din Marea Neagra, nu dati legea offshore, nu vindeti portul Constanta si nu distrugeti Posta Romana. Domnule Citu, vorbesc in numele romanilor . E timpul sa ii ascultati, nu sa faceti analogii din astea cu mineriada. Domnule Citu, dumneavoastra v-ati luat salariul, minerii din Valea Jiului nu si-a luat nici pana azi salariul si veniti cu solutii.Nu transformati Turceni, Isalnita, in panouri fotovoltaice. Trebuie sa dam solutii romanilor, nu circ, nu demagogie. Ma bucur ca radeti, domnule Orban, v-ati auzit rasul ruginit, dar ne conduceti de 10 ani. Azi o sa va lasam noi pe voi", a afirmat liderul deputatilor AUR, in plenul de luni al Camerei Deputatilor.