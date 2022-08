Deputatii din provincie vor fi cazati la trei hoteluri din Bucuresti

Din totalul de 334 deputati, 66 sunt cazati in Capitala, potrivit unei statistici a Camerei Deputatilor.

In acest context, secretarul general al Camerei, Gheorghe Barbu, a declarat ca pentru acestia se poate asigura cazarea la hotelurile Bucuresti, Royal si Monte-Nelly, informeaza Newsin.

De asemenea, el a precizat ca se incearca intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea proiectului care sa demareze eventual construirea unui hotel pentru parlamentari, proiect vehiculat de mai multa vreme.

Barbu a subliniat ca nu exista PUZ pentru o astfel de constructie. El a mentionat ca deocamdata nu s-a discutat acest lucru in cadrul Biroului Permanent, dar a subliniat ca la un moment dat va trebui rezolvata problema cazarii parlamentarilor.

Potrivit datelor puse la dispozitie de catre Camera Deputatilor, cereri pentru a fi cazati in capitala au fost primite din partea a 32 de deputati PSD+PC, 14 PD-L, 11 PNL, 3 UDMR, 6 de la minoritati altele decat cea maghiara. In urma alegerilor din 20 noiembrie 2008, PD-L are 115 deputati, PSD+PC are 114, PNL 65, UDMR are 22, iar celelalte minoritati - 18.

Printre deputatii PSD+PC care au cerut cazare se numara Nicolae Banicioiu, Dumitru Boabes, Ion Calin, Bogdan Ciuca, Florin Iordache, Claudiu Manda, Adrian Mocanu, Iuliu Nosa, Marian Saniuta, Ion Stan, Anghel Stanciu, Valeriu Zgonea, Filip Georgescu. Dintre democrat-liberali, vor sta in capitala Florin Anghel, Eugen Badalan, Mircea Toader, William Branza, Alin Trasculescu.

Liberalii Teodor Atanasiu, Eugen Nicolaescu, Marin Almajanu, Cristian Buican, Cristina Pocora primesc cazare in Bucuresti, la fel ca si udemeristii Erdei Doloczki Istvan, Kelemen Attila-Bela-Ladislau, Seres Denes si ca cei din grupul minoritatilor nationale - Amet Aledin, Ovidiu Gant, Ibram Iusein, Nicolae Mircovici.

In statutul senatorilor si deputatilor, la articolul 40, privind cheltuielile de cazare, se precizeaza ca deputatilor si senatorilor, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, li se asigura pe durata mandatului cazare gratuita sau, la alegere, in cazul in care nu beneficiaza de cazare gratuita, li se acorda, pe noapte, pe baza de declaratie pe propria raspundere, 70% din tariful minim practicat de unitatile hoteliere si care este achitat unui deputat sau senator.

Camera Deputatilor a negociat cu cele trei hoteluri un tarif de 268 RON/noapte, la care se adauga TVA si taxa hoteliera.