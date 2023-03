Deputatii isi iau vacanta pe perioada summitului NATO

Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a stabilit, luni, ca activitatea Camerei Deputatilor va fi suspendata, in perioada 24 martie - 6 aprilie, din cauza summintului NATO, informeaza NewsIn.

"Lucrarile vor inceta in 24 martie si vor incepe in 6 aprilie, desi s-a primit o solicitare din partea Ministerului de Externe de a permite celor insarcinati cu securitatea sa intre si sa-si instaleze aparatura necesara, de pe data de 14 martie", a precizat secretarul Biroului Permanent, deputatul PRM Gelil Eserghep.

Palatul Parlamentului va gazdui, la inceputul lunii aprilie, summitul NATO.

Romania se pregateste sa gazduiasca, in perioada 2-4 aprilie, aproximativ 6.500 de oaspeti straini, intre care 3.500 de jurnalisti.

Summitul de la Bucuresti este considerat cel mai mare din istoria Aliantei. In afara delegatiilor din cele 26 de tari membre NATO, la summit vor veni reprezentanti a 23 de parteneri ai NATO pentru pace, plus delegatii din Australia, Japonia, Noua Zeelanda, Iordania, Singapore, precum si oficiali de la Banca Mondiala, Natiunile Unite, Comisia Europeana, a declarat secretarul de stat in ministerul Afacerilor Externe, Victor Micula.

