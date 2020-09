Deputatul Adrian Todor (PSD) spune ca a lipsit de la votarea motiunii de cenzura pentru ca se afla in carantina: "In cei patru ani de activitate parlamentara, nu am incalcat niciodata disciplina de partid"

"In cei patru ani de activitate parlamentara, nu am lipsit la nicio motiune , nu am incalcat niciodata disciplina de partid , nu am avut niciun vot sau vreo actiune care sa nu se incadreze in linia partidului. Sunt membru PSD de peste 20 de ani, iar daca in aceasta perioada de timp nu am fost nici santajabil, nici cumparat de cei care au fost la putere de-a lungul anilor, nu voi fi nici de acum incolo. Nu fac parte din categoria parlamentarilor care s-au plimbat de la un partid la altul, care au plecat cu circ din PSD si s-au intors cu coada intre picioare, in functie de cum ii dicta interesul sau de cum i se comanda din anumite zone", afirma Adrian Todor in comunicat.El spune ca lipsa de la Parlament "are o poveste foarte simpla, pe care presedintele Marcel Ciolacu o stie"."I-am trimis documentele justificative, dar e mai usor sa cada niste capete marunte, decat sa-si asume responsabilitatea esecului cei care nu au putut sau nu au vrut sa treaca aceasta motiune. In data de 28 august 2020, prin adresa nr. 1686, Directia de Sanatate Publica a Judetului Arad a emis o decizie de carantinare pe numele meu, pentru 14 zile, intrucat am fost contact direct al unei persoane confirmate pozitiv cu COVID-19! Conform legii pe care si eu am votat-o, alaturi de colegii din PSD, si deciziei DSP Arad, am obligatia de a sta in carantina pana in data de 10.09.2020. Asta spune negru pe alb decizia DSP", precizeaza deputatul social-democrat."Ce sa inteleg, domnule presedinte Marcel Ciolacu? Trebuia sa incalc legea si sa ma aleg cu un dosar penal, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, sa fiu prezent la Parlament si poate sa imbolnavesc cativa colegi, in cazul in care sunt purtator al virusului? Cine respecta legea este dat afara din PSD, dupa cum ati anuntat chiar dumneavoastra astazi sau e considerat tradator?", se intreaba deputatul.El considera ca si-a facut "datoria de cetatean responsabil" atunci cand a decis sa nu fie prezent in Parlament."Niciodata nu voi pune interesele politice mai presus de sanatatea publica si respectarea legii! Chiar cu riscul de a fi dat afara din partidul in care am muncit zi de zi, in ultimii 20 de ani", subliniaza Adrian Todor.