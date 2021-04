Deputatul Florin Roman: Cel care a declansat aceasta criza e ministrul Voiculescu. Era un ministru care juca pe cont propriu

"Eu cred ca nu se pune problema cine a pierdut si cine a castigat, dintre cele doua partide. Eu cred ca a castigat coalitia de dreapta, cetatenii care au votat coalitia de dreapta si Romania. Cred ca cel care a declansat aceasta criza e ministrul Voiculescu si nu pentru niste emotii, iar aici pot sa reamintesc niste episoade care doar in ultima saptamana au generat o serie de balbe si chiar sfidari la adresa premierului. Luni, cand premierul a anuntat infiintarea Comitetului interministerial, iar cateva ore mai tarziu doamna Moldovan ne spunea ca Romania trebuie sa intre in carantina timp de doua saptamani. A revenit asupra acelei declaratii", a declarat Florin Roman, la B1 TV, joi seara.Roman a enumerat mai multe greseli facute de Vlad Voiculescu "Haideti sa ne amintim de ceea ce s-a intamplat tot in saptamana trecuta, cand premierul anunta un termen optimist in care putem scapa de purtatul mastii si dadea niste semnale de mobilizare si de revenire la viata normala, iar domnul Voiculescu se incurca in explicatii privind Ordinul privind inmormantarile generate de COVID. Sa ne amintim de descentralizarea centrelor de vaccinare fara alocarea resurselor si scandalul cu fostul premier Boc. Sa nu uitam de scandalul cu colonelul Gheorghita sau de acea declaratie ca 30% din cei care s-au vaccinat nu au fost pe platforma, de acea declaratie ca cifrele pentru alegeri au fost masluite, ulterior revenindu-se asupra acestei declaratii. Sa ne amintim de "Matei Bals", de "Foisor", haideti sa ne amintim de tot ce s-a intamplat in aceasta perioada, dar nu cred ca ne ajunge o emisiune pentru treaba asta", a declarat Florin Roman.Deputatul liberal este de parere ca premierul Florin Citu a luat decizia demiterii lui Vlad Voiculescu nu de emotie, ci pentru ca Voiculescu "juca pe cont propriu"."Premierul a luat aceasta decizie (de demitere - n.r.) constitutional si nu de emotie sau ca l-a durut stomacul asa cum sustine domnul Paslaru. Premierul a luat o decizie impotriva unui ministru care comunica impotriva Guvernului si care juca pe cont propriu, nu in echipa Guvernului, pentru ca e nevoie ca cetatenii sa aiba incredere in Guvern si in ministrul Sanatatii.Eu cred ca dansii au gresit cand l-au cocolosit pe domnul ministru Vlad Voiculescu. Daca erau colegi cu adevarat, ii spuneau Vlad, vezi ca gresesti. Dansii au preferat aceasta strategie de a-l sustine permanent cautand tot felul de justificari pentru greselile domnului Voiculescu, iar lucrurile astea nu se fac atunci cand tara se afla in criza", a declarat liberalul.Florin Roman a mai aratat ca liderul USR Dan Barna a stiut de demitere."Domnul Barna a stiut de acest lucru (despre demitere), altfel nu putea sa refuze nominalizarea pentru acest minister inainte ca ea sa fi devenit publica. Uitati-va pe firul evenimentelor. (...) Daca cineva are impresia ca o asemenea decizie s-a luat fara consultarea partenerilor, fara informarea lor si fara informarea normala si constitutionala a presedintelui ii amintesc ca traieste pe alta lume", a declarat Roman.