Deputatul PNL Alexandru Muraru sustine demiterea lui Bjoza: "Negarea sau relativizarea Holocaustului este o actiune incompatibila cu pozitia de demnitar al Executivului"

Muraru este consilier onorific al premierului si reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei."Derapajele si declaratiile inacceptabile cu privire la relativizarea Holocaustului ale domnului Octav Bjoza sunt incompatibile cu pozitia de demnitar al Executivului. In calitate de Reprezentant Special al Guvernului Romaniei pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului si Xenofobiei, condamn cu fermitate astfel de pozitii publice, precum ale domnului Bjoza, actiuni care angreneaza intregul Executiv, imaginea Romaniei si care nu pot fi tolerate.Falsificarea, distorsionarea sau relativizarea realitatilor Holocaustului de catre un demnitar, numit in functie de catre seful Executivului, aduce atingere grava angajamentelor si eforturilor pe care Romania le-a intreprins in ultimele doua decenii. Reexaminarea faptelor istorice sub forma negationismului deflectiv este o formula intalnita a negationistilor, iar aceasta nu poate fi tolerata, cu atat mai mult, din fruntea unei institutii nationale", a precizat Muraru in comunicatul de presa emis.Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania, Octav Bjoza, a fost demis din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989.Reprezentantii Aliantei pentru Unirea Romanilor au reactionat dupa ce prim-ministrul Florin Citu a decis sa il demita pe Octav Bjoza din functia in care ii reprezenta pe detinutii politici anticomunisti si precizeaza ca "gestul premierului PNL arata care este adevarata culoare a coalitiei de guvernamant: rosul aprins, al tancurilor sovietice, bolsevice".Deputatul PNL Florin Roman a declarat ca demiterea lui Octavian Bjoza din functia de subsecretar de stat este o eroare si ca multi arata cu degetul spre Florin Citu, insa "cei care au luat aceasta decizie sunt, ca de obicei, in spatele cortinei" si "iau decizii politice si le inmaneaza, in plic, premierului". "Octavian Bjoza nu este doar numele presedintelui fostilor detinuti politici, ci unul dintre ultimii eroi in viata ai neamului romanesc. Un adevarat << Memorial al durerii >> in carne si oase.Un om caruia regimul comunist nu i-a indoit nici coloana vertebrala, nici convingerile. Schimbarea domniei sale este o eroare. Vad ca multi arata cu degetul spre Florin Citu", a transmis Roman."Demiterea lui Octav Bjoza de catre Citu, o dovada (sincer, neasteptata) ca Romania a devenit o tara europeana sub raportul tolerantei si asumarii trecutului. Citu trebuie laudat si sprijinit: va simti in urmatoarele zile asaltul neo-legionarilor si patriotilor cu opinii istorice formate din doua carti si opt filmulete Youtube. Si, vorba lui Costache Negruzzi, sunt multi", a transmis Raetchi pe Facebook