Un deputat USR, despre motiunea impotriva ministrului Sanatatii: "Continutul ei este aberant. Nu va trece"

Motiunea se va vota miercuri

Motiunea impotriva lui Vlad Voiculescu, depusa de PSD si AUR va fi citita luni, in Parlament si va fi votata miercuri , potrivit lui Catalin Tenita.Parlamentarul a povestit, pe pagina sa de Facebook , atmosfera din Ministerul Sanatatii."Aseara am fost pe la Ministerul Sanatatii. Vlad Voiculescu era acolo, alaturi de doi secretari de stat si vreo trei consilieri. Consilierii sunt onorifici - asta insemnand ca nu sunt remunerati in vreun fel, ci trag voluntar.In rest nu mai era nimeni prin minister . Decat domnul portar de jos.Cand am plecat, pe la 8.30, Vlad a mai ramas acolo, fireste. Manca o supa care se racise, pe un colt de birou", a scris Catalin Tenita pe Facebook.Deputatul spune ca oamenii pot vedea in fiecare seara luminile aprinse la biroul lui Vlad Voiculescu."Mergeti pe la Minister in orice seara si uitati-va la cele 3 ferestre de deasupra intrarii, de la etajul 3. Sunt singurele aprinse", spune Tenita."Luni se va citi in Parlament motiunea depusa impotriva lui Voiculescu de catre PSD si AUR. Iar miercuri se va vota.Nu cred ca s-a mai depus vreo motiune impotriva vreunui ministru la mai putin de 50 de zile de la instalarea in functie.Continutul ei este aberant. Voiculescu este acuzat ca nu a rezolvat in 50 de zile problema spitalelor, a pandemiei si a vaccinarii.Motiunea va pica, in mod evident", a mai precizat Tenita.Parlamentarul considera ca "motiunea este o manifestare a fricii celor din sistem. Stiu ca daca nu il scot din functie acum, in cateva luni va fi mult mai greu".Despre ce crede Voiculescu despre acest demers al PSD si AUR, Tenita spune ca "Vlad insa nu e ingrijorat. Isi vede de treaba in ritmul lui de tocilar. Isi face echipa. Intr-o luna echipa va fi completa, in doua procedurile si procesele vor fi mult mai clare in minister.Si atunci sa te tii"."Miercuri voi avea onoarea sa imi dau votul meu pentru reforma lui Vlad. Si impotriva feudalismului din sistem care se lupta cu ghiarele sa supravietuiasca.Ma bucur ca primul meu vot de motiune este pe o chestiune simpla, fara dubii morale, pe o incercare de lapidare a unui om bun, si nu pe o chestiune discutabila in care adevarul e intr-o zona gri", a mai precizat parlamentarul USR.Tenita a mai spus ca cei din USRPLUS au o responsabilitate fata de cei care i-au votat."Aici lucrurile sunt foarte clare.Noi, oamenii care am fost votati pe listele USRPLUS, avem o mare responsabilitate fata de cei care ne-au votat. Dar si mai mult, avem responsabilitate pentru viata si sanatatea tuturor, indiferent pentru cine au votat.Imi dau seama ca nu va fi simplu, dar e razboiul pe care trebuie sa il castigam.Data trecuta am stat trei ani in strazi pana la victorie.Data asta va dura la fel de mult pana vom face un sistem medical si educational si o administratie substantial mai eficienta si mai empatica.Dar o sa o facem, va asigur de asta", a mai spus Tenita.Saptamana trecuta, epidemiologul Alexandru Rafila a declarat ca PSD depune in Parlament o motiune simpla importiva lui Vlad Voiculescu si spune ca in aproape doua luni de ministeriat acesta a facut mai mult o campanie de imagine personala.Printre reprosurile care i se aduc ministrului Vlad Voiculescu se numara faptul ca nu au fost luate masurile care sa asigure accesul la testare.De asemenea, "vaccinarea nu a fost in niciun fel incurajata de MS, dimpotriva mesajele coordonatorilor de campanie au fost discordante".