Deputatul USR Cristina Pruna: Preocuparea Parlamentului pe final de mandat in plina pandemie, dublarea indemnizatiilor si adaugarea de noi sporuri

Ea adauga ca indemnizatiile de sedinta ale membrilor Consiliului variaza intre 10.846 lei net lunar si 18.166 lei net pe luna."Preocuparea Parlamentului pe final de mandat in plina pandemie: alte privilegii. Se dubleaza indemnizatiile celor care conduc Consiliul Concurentei si se adauga noi sporuri. Asta e prioritatea Parlamentului. PSD, PNL, Pro Romania, UDMR si minoritatile nationale din Comisia pentru industrii au votat la unison amendamentele de mai jos la o OUG care crestea si ea cu 50% indemnizatia membrilor plenului Consiliului Concurentei. Dar 50% nu a fost suficient. Concret, pana acum conducerea Consiliului Concurentei primea in plus fata de salariu "indemnizatie de sedinta". Aceasta era limitata la 50% din indemnizatia lunara (adica salariul). Acum vor sa fie cat salariul. Adica de la simplu la dublu", a scris Cristina Pruna miercuri pe Facebook Deputata USR precizeaza ca a mai fost trecut un alt amendament privind sporurile pe care le primesc cei din Consiliul Concurentei."A doua modificare priveste "indemnizatia de performanta". Alta indemnizatie care se adauga la salariu, de data aceasta pentru toti angajatii de la Consiliul Concurentei. Legea salarizarii unitare impiedica institutiile statului sa dea sporuri mai mult decat 30% din salariile totale pe care le au.E o prevedere foarte buna. Prin acest amendament se poate depasi acest prag. M-am opus vehement acestor sporuri nejustificate in plina pandemie si intr-un moment in care finantele statului arata dezastruos. Sa nu va imaginati ca salariile sunt mici la Consiliul Concurentei. Indemnizatiile de sedinta ale membrilor Consiliului Concurentei variaza si acum intre 10.846 de lei net pe luna si 18.166 de lei net pe luna", a completat Pruna.Ea a mai spus ca a solicitat solidaritate fata de angajati si de mediul privat care "au strans cureaua" in aceste luni din cauza pandemiei. Pruna aminteste si de proiectul de lege initiat de liderul deputatilor PNL Florin Roman care introduce noi privilegii pentru conducerea ASF."Am cerut solidaritate fata de angajatii si mediul privat care a tot strans cureaua lunile acestea din cauza crizei medicale in care ne aflam. Dar se pare ca solidaritatea este doar de la mediul privat inspre stat. Niciodata invers. Nu este primul proiect de acest fel. Acum cateva saptamani un alt proiect semnat de Florin Roman, liderul grupului PNL, introducea noi privilegii pentru conducerea ASF. Proiectul a trecut de Camerei Deputatilor cu voturile tuturor partidelor mai putin USR. Doar pentru informare, cei de la ASF au salarii de peste 10.000 de euro pe luna. Oare chiar astea sunt prioritatile Romaniei in timpul pandemiei?", a conchis viceliderul deputatilor USR.Citeste si: Lista parlamentarilor PSD care si-au votat pensii speciale, iar acum viseaza la un nou mandat. Marcel Ciolacu, unul dintre ei