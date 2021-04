Premierul Florin Citu: "Sper ca astazi vom avea un ministru al Sanatatii"

"La negocieri am discutat despre cum se merge mai departe. Aveam nevoie sa rezolvam aceasta mica problema, am rezolvat-o, am trecut peste si suntem in faza urmatoare in care guvernam Romania", a declarat miercuri premierul Florin Citu.Premierul afirma ca, dupa negocierile de marti seara nu i-au fost stirbite prerogativele constitutionale."Aseara nu s-a discutat Constitutia, ca nu are sens sa vorbim despre asa ceva", a mai declarat Florin Citu USR PLUS si UDMR au convenit, marti seara, asupra unui act aditional la Acordul de guvernare. Acesta prevede ca deciziile politice majore se iau colegial, cu acordul formatiunilor din coalitie si ca responsabilitatea politica se asuma impreuna, cu participarea la decizie a tuturor membrilor coalitiei si a premierului.Prerogativa constitutionala a prim-ministrului privind trimiterea cererii de revocare a unui ministru catre Presedinte se exercita dupa informarea prealabila a formatiunii care l-a propus pe ministru, pe baza unor argumente cuprinse intr-o evaluare obiectiva facuta de premier si dupa o dezbatere in coalitie, potrivit documentului.Premierul Florin Citu a dat asigurari ca aceasta coalitie merge mai departe si ca de miercuri vom avea un ministru al Sanatatii care va prelua un portofoliu dificil si care va avea sustinerea sa.