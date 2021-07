Desfiintarea SIIJ, pe agenda sedintei coalitiei guvernamentale. Stelian Ion: "Este prima masura de la capitolul Justitie care ar fi trebuit luata"

Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri , avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile corecte propuse de Guvern si vreau sa ii multumesc premierului Florin Citu pentru sprijinul fata de acest proiect. De altfel, in programul de guvernare este prima masura de la capitolul Justitie care ar fi trebuit luata. Proiectul a fost blocat in Parlament. Deci varianta corecta ar fi cea propusa de Guvern si acesta este mesajul pe care il voi duce in coalitie miercuri. Am stabilit la intalnirea anterioara in cadrul coalitiei ca se va propune sesiune extraordinara pentru a rezolva aceasta problema, pentru a desfiinta SIIJ, in maximum doua saptamani de la primirea avizului. Iata, astazi, am primit avizul. Daca nu saptamana aceasta, saptamana viitoare deja ar fi de asteptat o sesiune extraordinara pentru desfiintarea SIIJ", a declarat Stelian Ion, luni, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca se asteapta ca Senatul sa se intruneasca saptamana viitoare.Si presedintele Senatului, Anca Dragu, a precizat, luni seara, ca dupa sedinta coalitiei de guvernare din aceasta saptamana se va sti clar care este calendarul pentru organizarea unei sesiuni extraordinare a Camerei superioare a Parlamentului in vederea desfiintarii SIIJ.Presedintele Camerei Deputatilor, liderul liberalilor Ludovic Orban , a aratat, marti seara, ca discutiile din coalitie vor viza in special forma legislativa privind desfiintarea Sectiei speciale. "In principal discutam de Sectia speciala si de forma legislativa prin care sa desfiintam Sectia speciala in urma punctului de vedere adoptat de Comisia de la Venetia", a spus Orban.