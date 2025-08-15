Deutsche Welle: Crestin-democratii intre corporatism si etica sociala

Joi, 05 Aprilie 2012, ora 16:28
Deutsche Welle: Crestin-democratii intre corporatism si etica sociala

Exista in Romania o crestin-democratie care nu pare sa manifeste nicio simpatie fata de ideea de justitie sociala, preferand sa cultive o perspectiva tipica liberalismului.

Profesorul de filosofie, Andrei Marga, fost ministru al Educatiei, a publicat joi un articol in care incearca sa combata judecata potrivit careia crestinismul priveste mereu dincolo de problematica sociala. Andrei Marga se refera cu precadere la o carte recenta a cardinalului catolic Reinhard Marx, "A fi crestin inseamna a fi politic", din care reia cateva judecati reprezentative. "Credinta, scrie prelatul catolic, nu trebuie sa se limiteze la aparente intrebari teologice, ci are de abordat, de asemenea, temele dreptatii sociale si mesajul despre eliberarea si demnitatea omului", scrie Deutsche Welle.

In consecinta oamenii bisericii ar trebui sa raspandeasca nu doar o morala individuala, ci si sa cultive "etica sociala", sustinand aparitia unor institutii care sa corespunda optiunilor etice de baza ale Bibliei.

