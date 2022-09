Deutsche Welle: Dreapta si asimetria romaneasca

O curioasa asimetrie e de vina ca in Romania dreapta se autoflageleaza perpetuu, in timp ce stanga, mai gregara decat oricand, mai putin reformata decat oriunde in fosta Europa comunista, juiseaza in voie, in ciuda faptului ca a pus in ultimele luni statul de drept pe butuci.

La drept vorbind, daca n-ar exista aceasta asimetrie stranie, dreapta ar putea astepta urmatoarele alegeri legislative cu mainile in san. In ciuda sondajelor care dau castigatoare USL, electoratul roman si-a dovedit in multe instante din ultimii sapte ani maturitatea si capacitatea de a discerne intre optiuni bune si rele pentru tara, scrie Deutsche Welle.

Or, ce poate fi mai pernicios pentru viitorul Romaniei, pentru libertatea si democratia ei, pentru buzunarele contribuabililor si pentru onoarea cetatenilor ei decat o putere USL-ista? Ce poate fi mai putin atragator decat un executiv condus in continuare de un premier plagiator impenitent, care nu-si admite hotia intelectuala?

