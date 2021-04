Proiectul privind desfiintarea Sectiei Speciale se dezbate joi in Senat

Deputatii au adoptat, pe 24 martie, in plen, proiectul privind desfiintarea SIIJ, cu mai multe amendamente , printre care si unul al deputatului minoritatilor nationale Ionel Stancu, care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM.Senatorii PSD s-au opus miercuri, in plen, aprobarii procedurii de urgenta pentru dezbaterea proiectului , solicitand o analiza detaliata a actului normativ dupa primirea avizului Comisiei de la Venetia.Senatorii urmeaza sa se pronunte asupra acestei solicitari in sesiunea de vot final de lunea viitoare.Presedintele Comisiei juridice din Senat , Iulia Scantei, a sustinut ca desfiintarea SIIJ va fi un argument pentru ridicarea, anul acesta, a MCV pentru Romania. PNL sustine procedura de dezbatere in regim de urgenta a proiectului de desfiintarea SIIJ, pentru ca, prin opiniile emise in 2018 si 2019, Comisia de la Venetia a solicitat expres Legislativului sa revina asupra acestei anomalii legislative pe care a creat-o PSD-Dragnea si, da, Guvernul da curs tuturor recomandarilor avute in vedere de Comisia de Venetia in rapoartele MCV. Desfiintarea sectiei speciale va fi un argument forte pentru Romania in relatia cu Comisia Europeana pentru ridicarea MCV anul acesta", a spus Scantei.