Care ar fi cauzele întârzierii dezinsecției în București. ”Acele companii municipale asigură pentru o perioadă servicii care sunt esenţiale pentru Capitală”

Țânțari cu West Nile în București

Alin Stoica a fost întrebat vineri, la Digi 24, dacă are metode de control sau de căi de dialog în privinţa problemei ţânţarilor din Capitală.“Căi de dialog există, sunt cu primarul Capitalei. Am discutat inclusiv această problemă. Din păcate, pe această zonă a fost o întârziere generată de o inabilitate în a controla companiile sau o indecizie pe companiile municipale şi de aceea activitatea a început târziu. Indecizie din partea noastră, a edililor care suntem, am preluat din partea primarului Capitalei, Consiliului General, a celor care au preluat acum gestiunea Bucureştiului.Acele companii municipale trebuiau să fie desfiinţate, însă acele companii municipale asigură pentru o perioadă servicii care sunt esenţiale pentru Capitală, cum sunt serviciile dezinsecţie-deratizare. Există în instanţă nişte hotărâri prin care acele companii trebuie să fie desfiinţate şi iniţial ar fi trebuit chiar să fie desfiinţate, de aceea iniţial nu au prevăzute bugete pentru companiile respective, însă nu este foarte simplu să iei activitatea respectivă să o internalizeze”, a explicat Alin Stoica.El a menţionat că planul de dezinsecţie şi deratizare funcţionează.“Planul de dezinsecţie şi deratizare funcţionează. El a început la începutul lui iunie cred că e al patrulea tratament care se face. (...) Am corespondenţă periodică direct cu compania şi primesc un raport o dată la două săptămâni, care este situaţia. Tratamentele respective sunt făcute la intervalele corecte şi urmează în această perioadă să fie repetate tratamentele. Dacă am avut o întârziere de trei luni probabil că se poate recupera ceva din ea, dar şi întârzierea în efectuarea tratamentului complet s-ar putea să fie cam de acelaşi interval de timp”, a mai transmis prefectul Capitalei.Ţânţari purtători ai virusului West Nile au fost depistaţi recent în Bucureşti, iar Primăria Capitalei a anunţat intensificarea tratamentelor.Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că la nivelul Bucureştiului monitorizarea speciei de ţânţar purtător al virusului West Nile se face permanent, iar acolo unde au fost identificate astfel de populaţii - zonele Universitate - Eroilor şi Crângaşi - tratamentele contra lor au fost intensificate, subliniind că, din datele pe care le are, nu s-a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire.El a precizat că, în acest an, campania de dezinsecţie a început mai târziu din lipsa banilor, însă în prezent, ritmul de aplicare a tratamentelor este mai mare.