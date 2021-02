Diana Sosoaca, palma primita din partea fanilor. Desi zeci de persoane au anuntat ca vor participa la mitingul de sustinere a senatoarei, nu a mai venit nimeni

Diana Sosoaca a fost exclusa din AUR

Pe Facebook mai multi sustinatori au anuntat ca vor participa sambata, 13 februarie, la un miting de sustinere, insa pana la urma acestia au renunatat.Dupa aparitia informatiei ca nu a mai venit nimeni la protest, pe acelasi grup, oamenii au inceput sa se jigneasca:"O sa faceti la fel cum ati facut cu Vadim Tudor. Asa o sa faceti si cu Diana Ivanovici Sosoaca. Romanul e un tradator. Nu va ascundeti, ca asa este", a scris un admirator pe Facebook.Pe grupul respectiv au mai fost postate multe mesaje de incurajare si sustinere.Insa, in fata sediului AUR, nu s-a prezentat nimeni, conform Antena 3 Conducerea AUR a anuntat oficial, miercuri seara, excluderea din partid a deputatului Mihai Lasca si retragerea sprijinului politic acordat senatoarei Diana Sosoaca In cadrul sedintei Biroului National de Conducere al Partidului Alianta pentru Unirea Romanilor, a fost inclusa si analizarea cazurilor mai multor parlamentari alesi pe lista AUR, al caror comportament a adus atingere intereselor si imaginii partidului."Domnia sa a refuzat sistematic sa actioneze, atat in parlament , cat si in spatiul public, in conformitate cu strategia grupului senatorial AUR, precum si cu deciziile conducerii partidului. De la data prezentului comunicat, dna senator Diana Sosoaca Ivanovici isi exercita mandatul in afara grupului senatorial al AUR", se precizeaza comunicatul de presa al formatiunii.