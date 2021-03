UPDATE Senatoarea Diana Socoaca, amendata dupa protestele fata de masurile anti-pandemie din Capitala, cu 4.500 de lei. Pentru ce a fost sanctionata

Cine sunt vedetele care au protestat anti-masuri

Diana Sosoaca a primit trei amenzi, in valoare de 4.500 de lei, pentru refuzul de a purta masca la mitingurile de sambata seara, spun surse oficiale pentru Ziare.com.Sunt trei sanctiuni similare in fiecare din cele trei locuri in care au avut loc mitingurile anti-masca din Piata Victoriei, Piata Leu si Parcul Izvor.De altfel, pana acum au fost aplicate 62 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 42.250 de lei, pentru mitingurile de sambata."In continuare, sunt desfasurate activitati in vederea identificarii si individualizarii faptelor savarsite, pentru sanctionarea contraventionala si a altor persoane care nu au respectat prevederile legale", a transmis Jandarmeria.Diana Sosoaca a participat sambata la protestul care a avut loc in Piata Victoriei. Ea s-a deplasat ulterior si in Parcul Izvor dar si la Cotroceni unde protestele au continuat fara respectarea distantarii si fara masti de protectie. Senatoarea ar fi fost amendata, conform unor surse Realitatea Plus Informatia a fost confirmata si de premierul Florin Citu , luni dimineata. Intrebat de un jurnalist daca senatoarea Diana Sosoaca a fost amendata sambata, acesta a spus: "da, are multe amenzi""In legatura cu manifestatiile publice de protest care au avut loc astazi, 20 martie a.c., in zonele Piata Victoriei, Piata Universitatii, Parc Izvor si zona statuii Leu, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:Pana la momentul intocmirii acestui comunicat, au fost aplicate 30 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 29.950 de lei, atat organizatorilor cat si unora dintre participanti.Organizatorii activitatilor au fost sanctionati contraventional pentru ca nu au luat masurile necesare astfel incat sa nu permita depasirea numarului maxim de 100 de participanti, nu au asigurat respectarea de catre acestia a celorlalte masuri de protectie sanitara, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 293 din 10 martie 2021 si nu au respectat locul de desfasurare a activitatilor declarate.Participantii la adunarile publice au fost sanctionati pentru ca nu au respectat masurile individuale de protectie sanitara.In continuare, se fac verificari pentru identificarea si a altor persoane care au incalcat normele legale in vigoare, in vederea luarii masurilor care se impun", a transmis Jandarmeria Capitalei, intr-un comunicat de presa.Sute de persoane s-au adunat sambata in Bucuresti, fara a respecta regulile impuse de autoritati, multi dintre ei fara masca, si asta in ziua in care numarul de pacienti internati la ATI a fost unul record. Protestul din Bucuresti a fost condus de senatoarea Diana Sosoaca.Cei prezenti la protest au strigat in repetate randuri "Sosoaca, presedinte !" si i-au oferit buchete de flori. Senatoarea a tinut un discurs dur in care a acuzat atat restrictiile impuse de catre guvern , dar si presa, sustinand ca din cauza banilor oferiti televiziunilor copiii nu au beneficiat de marirea alocatiilor.Intrebata daca va merge si la protestul de la Cotroceni, Diana Sosoaca a declarat ironica: "Auzi, ma intreaba daca merg la Cotroceni! Doar ca presedinte!".La un moment dat ea le-a spus celor din fata ei: "Nu intru in PSD . Daca intru in PSD fac macel!"Tot in Piata Victoriei au ajuns si Luis Lazarus, Adriana Bahmuteanu , dar si Amalia Belantoni.