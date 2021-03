Diana Sosoaca critica restrictionarea circulatiei noaptea: "Ce, la 22.01 incepe sa umble carcalacul pe strazi? "

"Marea majoritatate a populatiei a inteles mascarada Covid, nu este niciun mare pericol, este o gripa in cele mai grave cazuri. Ce-i asta ca majoritatea sunt asimptomatici, cum adica sa ai boala fara sa simti? Ori esti bolnav ori nu esti bolnav.Si ce, la 22.00 fara un minut nu este carcalacul si la 22.01 incepe sa umble carcalacul pe strazi? Este o masura inepta. Cifrele sunt scoase din burta", a spus fosta senatoare AUR la postul Romania TV. Incepand de duminica 14 martie intra in vigoare noile restrictii impuse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta . Astfel, circulatia in afara locuintei este interzisa dupa ora 22, iar cazarea in pensiunile si hotelurile de la munte a fost limitata la 70% din capacitate.