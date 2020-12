Diana Sosoaca a ajuns presedinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din Senat

Componenta comisiilor parlamentare a fost adoptata, marti, in unanimitate, in sedinta de plen a Senatului.Astfel, reprezentantii PSD vor detine presedintia a opt comisii (Comisia pentru constitutionalitate, Comisia pentru politica externa , Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru ape, paduri, Comisia pentru sanatate, Comisia pentru comunicatii, Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru regulament);Reprezentantii PNL vor avea sapte comisii (Comisia juridica, Comisia pentru aparare, Comisia pentru agricultura, Comisia pentru invatamant, Comisia pentru cultura, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru Stiinta); USR PLUS - patru comisii (Comisia pentru buget, Comisia economica, Comisia pentru munca, Comisia pentru mediu); UDMR - doua comisii (Comisia pentru administratie publica, Comisia pentru energie);AUR - doua comisii (Comisia pentru comunitatile de romani din afara tarii, Comisia pentru cercetarea abuzurilor).Diana Sosoaca este cunoscuta pentru ca promoveaza "miscarea anti botnita", se pozitioneaza contra vaccinului si l-a reprezentat pe IPS Teodosie in mai multe procese. In plus, s-a facut remarcata si in urma rezultatului alegerilor parlamentare din 6 decembrie, cand si-a inceput activitatea parlamentara, refuzand sa poarte masca in institutiile statului. Ea sustine ca are o adeverinta medicala care atesta ca nu poate purta masca din cauza unor probleme de sanatate.Citeste si: Componenta comisiilor parlamentare a fost adoptata. PSD, cele mai multe comisii