Diana Sosoaca ii asmute pe simpatizantii ei impotriva lui Florin Citu: Sa-i uram "La multi ani in pandemia din capul lui!" VIDEO

Sosoaca a mai spus ca se incearca "anihilarea" tuturor mitingurilor si ca va contesta in instanta amenzile primite.Senatoarea Ex-AUR le-a transmis simpatizantior sa stea in fata Guvernului sa ii ureze premierului: "La multi ani in... masca", "La multi ani in pandemie din capul lui", "La multi ani intr-o alta Romania decat a noastra", "La multi ani acolo unde merita sa fie"."Am inteles ca la acest moment exista o mare personalitate mitingista care sparge mitingurile. Oameni buni, daca vreti sa fie mitinguri cu adevarat miting si sa insemne ceva si sa puteti protesta asa asa cum trebuie, va trebui sa stati intr-un loc.Piata Victoriei, astazi, trebuie sa fie plina. Stiti de ce? S-au intamplat doua lucruri:1. Astazi, pentru prima data in istoria acestui Parlament, USR -ul a fost dat afara din incinta Senatului. De fapt s-au autoevacuat, pentru ca subsemnata nu a purtat masca in plen. Deci daca nu purtam masca, USR-ul o sa iasa de la guvernare. Asta am inteles eu din reactia lor de azi.2. Astazi este ziua domnului premier Citu. Drept pentru care voi toti trebuie sa va aflati in Piata Victoriei sa-i cantati "Multi ani traiasca!", nu sa va plimbati prin Bucuresti, pe Batistei, Mosilor si asa mai departe pentru ca si asa sunteti obositi de la munca si asa sunteti terminati, nu sa innebuniti zeci de kilometri. Pentru ce?Nu este cazul! Stati la Piata Victoriei, exista acolo un loc incarcat de spiritul protestatar, indiferent cine a fost acolo si le-a facut (protestele n.r).Eu va spun, impreuna cu sotul meu am plecat prin tara. Nu s-au asteptat baietii acestia. Ne intalnim cu oamenii din toate orasele drept pentru care va rog din tot sufletul sa iesiti in strada, continuati mitingurile, nu va mai plimbati de colo-colo!.Ori stati la Piata Victoriei, ori la Universitate, ori la Cotroceni. Nu va luati la harta cu jandarmii, nju va bateti cu ei, pentru ca daca noi cerem de la acest Guvern si de la Parlament si de la presedinte sa respecte legea, nu putem sa facem acest lucru decat daca noi respectam legea", a spus Diana Sosoaca in video de pe Facebook.Senatoarea Ex-AUR le-a mai transmis simpatizantilor sa aiba grija ca se incearca spargerea protestelor si sa-i refuze pe cei care le spun sa marsaluiasca pe strazi."Vedeti ca se incearca anihilarea tuuror mitingurilor, iar puerea are oamenii ei care sunt ascunsi, in general, sub o masca de civisti. O sa-i recunoasteti voi. V-am spus ca sunt spargatori de mitinguri"."Stati, va rog frumos" si cantati-i domnului Citu "Multi ani traiasca!". Azi e ziua domnului premier. Oare nu ar fi frumos sa iasa tot Bucurestiul in Piata Victoriei si sa-i cante "Multi ani traiasca!"?Ce cautati sa va plimbati pe strazi dintr-o parte in alta? Cata lume isi permite sa reziste? Ganditi-va cati oameni in varsta, cati oameni cu copii, cate femei obosite, cati oameni obositi de la munca si voi sa va apucati sa alergati cate 16 kilometri in jurul Bucurestiului.Mitingul insemna sa stai acolo in fata institutiei inspre care tu indreptai solicitarile tale! Nu va mai dispersati! Stati in acelasi loc si daca vedeti oameni care va instiga la violente, va spun sa plecati nu stiu cati kilometri dintr-o parte in alta, refuzati acest lucru.De cele mai multe ori, plimbatul acesta pierde pe drum o mare parte dintre manifestantii care nu pot rezista acestui maraton.Asa ca sa-i uram domnului Citu "La multi ani in...masca", "La multi ani in pandemia din capul lui", "La multi ani intr-o alta Romania decat a noastra", "La multi ani acolo unde merita sa fie", poate va invata vreodata sa respecte poporul roman", le-a mai transmis Diana Sosoaca.Senatoarea a mai spus ca va face proteste pana cand politicienii vor renunta la restrictii.Diana Sosoaca le-a mai transmis celor care protesteaza ca trebuie sa isi asume si amenzile, iar celor care spun ca vine ora 20.00 si le e frica de amenda, "va rog frumos duceti-va acasa"."Cui ii e frica de amenzi si nu vrea sa le contest esi nu vrea sa se lupte, asta e. Unii jandarmi dau amenzi, altii nu dau.Eu, de exemplu, pe cele trei mitinguri din 20 martie, mi-am incasat 7.500 de lei, cae 2.500 la fiecare miting. Abia astept sa ma duc in instanta si sa le formulez plangere penala pentru abuz in serviciu, avand in vedere porcariile scrie de ei acolo si mai ales minciunile care se pot demonstra.Ori amendezi cei 20.000 de oameni care au fost la miting, ori o amendezi doar pe doamna senator. Nu au scris senator acolo, au scris doar avocat", a mai spus Sosoaca.Senatoarea a avut un mesaj si pentru ministrul de Interne Lucian Bode : "Domnule Bode, pe bune, iese fum rau de tot si focul e mare. Te inteleg, ti-am incurcat planurile. Stiu ca v-ati chinuit sa nu intru in parlament , dar Dumnezeu e mare, nu a vrut sa tina cu voi". Diana Sosoaca, George Simion si Claudiu Tarziu au fost amendati cu cate 15.000 de lei fiecare, dupa protestul care a avut loc luni in Bucuresti, au confirmat surse pentru Ziare.com.Jandarmeria a anuntat ca, "in urma activitatilor de identificare a persoanelor participante la protestele din zilele de 28, 29 si 30 martie, care nu au respectat prevederile legale, la nivel national au mai fost aplicate 891 de sanctiuni contraventionale, in valoare 366.550 lei.De asemenea, au fost intocmite actele de sesizare pentru doua persoane care detineau obiecte periculoase (infractiunea de port sau folosire fara drept de obiecte periculoase) la Iasi, iar pentru alte doua persoane (cate una din Targoviste si Arad) pentru operatiuni fara drept cu obiecte pirotehnice".Anterior, jandarmii anuntasera ca au fost aplicate organizatorilor si participantilor 444 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 264.250 de lei, in principal, pentru nedeclararea manifestatiilor, desfasurarea acestora in intervalul de timp in care normele legale prevad restrictionarea circulatiei si permit deplasarea in afara locuintei pentru motive strict reglementate, precum si pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara.In 10 dintre cele 44 de localitati in care au avut loc manifestatii publice, s-a depasit numarul maxim de participanti prevazut de lege , respectiv 100 de persoane.In prezent se analizeaza imaginile operative pentru identificarea si sanctionarea tuturor persoanelor care au incalcat legea.