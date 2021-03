VIDEO Diana Sosoaca, revoltata ca s-au inchis salile de fitness si nu poate "sa traga de fiare"

In transmisiunea live de pe pagina ei de Facebook Sosoaca a dat exemplul Statelor Unite ale Americii , unde salile de sport sunt deschise in permanenta. Considera ca asa este ideal, astfel incat sa poata merge dupa miezul noptii sa se "dezmorteasca"."De exemplu eu. Eu muncesc si 20 de ore din 24. (...) Ideea este, daca eu termin de munca la ora 24 si vreau sa ma duc sa trag de fiare, nu stiu, sa ma dezmortesc, ca nu mai pot de dureri de coloana, de ce nu-mi permiti tu mie sa am sala de fitness deschisa 24 din 24? (...) De ce nu permiti piscinelor sa functioneze in acest regim, in conditiile in care sportul intareste sistemul imunitar?", a declarat Diana Sosoaca pe Facebook.