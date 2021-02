Diana Sosoaca si-a schimbat parerea despre George Simion: "Mi-a jurat ca nu va trada pe pamantul sfant de la mormantul lui Avram Iancu"

"Am spus eu altceva vreodata decat adevarul? De aseara am mai vorbit cuu niste mambrii AUR, care mi-au spus ca totul s-a intamplat cu aprobarea lui George Simion. Mi-a dat si mesaje, mi-a scris si azi-noapte pe la 3, mi-a spus ca trebuie sa ne intalnim, ca fierbe lumea.A primit azi sute de telefoane, cum primesc si eu zi de zi. La AUR s-au primit de mesaje, mesaje de la oameni care vor sa iasa din partid, in urma excluderii colegei lor", a declarat Diana Sosoaca la Romania TV. Senatoarea mai semnaleaza o presupusa problema juridica, sustinand ca, pana acum, nu a primit nicio instiintare si nu a vazut decat un comunicat prin care este transmis ca i s-a retras sprijinul politic."Toata lumea este dezamagita si de George, eu nu m-am asteptat. Nu stiu daca ati auzit ce a zis astazi in live. Conform Constitutiei, daca ma dai afara din partid, nu ma dai si din Parlament. Si atentie, eu pana acum nu am primit nicio instiintare, nu am vazut niciun comunicat, decat un comunicat ca mi s-a retras sprijinul politic. Avem o problema juridica.Eu le-am zis mereu lui Claudiu Tarziu si Sorin Lavric ca erau mereu dusi de nas, doar dadeau din cap si aprobau tot ce spuneau cei de la PNL si USR Eu i-am propus lui George sa mergem la Tebea, in campania electorala, la mormantul lui Avram Iancu si la gorunul lui Horea, pentru ca acolo este izvorul libertatii. Am fost, am facut poze la gorun, apoi l-am rugat sa mai stea un pic langa mormantul lui Avram Iancu si am ramas doar noi doi. L-am rugat sa jure ca nu va trada natia asta si lupta poporului roman, pentru ca suntem singurii oameni care mai aprind flacara patriotismului si nationalismului in Romania.Si a zis ca el e de 15 ani in lupta asta si a jurat pe pamantul sfant din fata mormantului lui Avram Iancu ca nu va trada", a mai declarat Sosoaca Mai mult sustine ca singura cale de impacare intre ea si AUR ar fi conditionata de excluderea din AUR a lui Sorin Lavric, Claudiu Tarziu si Dan Tanasa.