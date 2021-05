Vasile Dincu anunta ca PSD nu face coalitii politice cu AUR. "Insa acest partid are dreptul sa se modernizeze"

El critica "aroganta" premierului Florin Citu pe care o considera gratuita . "(...) domnul Citu vine totusi din zona oamenilor instruiti, am vazut o continua aroganta, spunand mereu ca PSD nu intelege nimic, ca PSD n-are scoala", afirma el."Imi pare foarte rau, am avut incredere ca domnul Citu vine totusi din zona oamenilor instruiti, am vazut o continua aroganta, spunand mereu ca PSD nu intelege nimic, ca PSD n-are scoala. Mi se pare ca aceasta aroganta este una absolut gratuita si arata nivelul, personalitatea premierului. Am vazut ca a spus un lucru care, de asemenea, m-a socat. Intr-un interviu, premierul spune ca vom fi printre foarte putinele tari care vor lua toti banii din PNRR. Pe ce se bazeaza cand spune asta? Crede ca Europa si ceilalti sunt mai prost organizati decat noi, ca suntem noi mai destepti, dupa ce ni s-a respins de doua ori acest plan?", a afirmat Vasile Dincu, la RFI.Intrebat daca PSD se va alia cu AUR in depunerea motiunii de cenzura si daca formatiunea extremista a devenit frecventabila pentru PSD, Dincu a raspuns: "Noi nu facem coalitii politice, nu am facut nici coalitii electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid insa are si el dreptul de a primi sansa sa se modernizeze, sa vina dupa un discurs electoral poate mai populist sau mai extremist, sa vina la un indicator de modernitate, care sa-l faca frecventabil".Intrebat daca-i da PSD-ul aceasta sansa, Vasile Dincu a replicat: "Trebuie sa-i dam toata clasa politica. Vrem sa avem un partid extremist in Parlament sau vrem sa avem un partid cat de cat modern sau care sa poata sa participe la conceptul democratic? Aici nu este vorba de a ne alia cu partide. Aici este vorba de a pune o problema, de a arata care sunt problemele cele mai importante ale PNRR-ului, cea mai importanta fiind, dupa parerea mea, accentuarea dezechilibrelor de dezvoltare din Romania si acesta este un lucru care s-ar putea sa-i motiveze si pe reprezentantii PNL -ului sau chiar USR -ului din judetele slab dezvoltate si sa voteze pentru asta".Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a afirmat ca PSD va inainta motiunea de cenzura la adresa Guvernului dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta va fi depus la Comisia Europeana. Ciolacu a mentionat ca nu doreste ca prin motiunea de cenzura PSD sa "faca jocurile" din interiorul PNL.