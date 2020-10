Dominic Fritz, la instalarea in functia de primar al Timisoarei: "Veti avea in mine un partener care nu tolereaza smecheria"

Discursul integral al lui Dominic Fritz:"Stimate domnule primar Robu,stimata doamna prefect Onet,stimate domn presedinte al Consiliului Judetean Nica,stimati deputati, domnule senator,sehr geehrter Herr Vorsitzender Ioan Fernbach,dragi colegi consilieri locali,dar mai ales: dragi timisoreni, care ne urmariti indeaproape, desi de la distanta,va multumesc. Va multumesc pentru increderea uriasa cu care m-ati onorat. Timisoara m-a facut unul de-al ei acum multi ani. Acum mi-a dat onoarea coplesitoare de a o conduce ca un slujitor al comunitatii. Voi ramane unul de-al vostru si voi trage in fiecare zi nu pentru unii, ci pentru toti.Vreau sa va multumesc si dumneavoastra, domnule primar Robu, in numele timisorenilor, pentru 8 ani de serviciu public si va doresc toate cele bune si multa sanatate in aceasta noua etapa a vietii.Preiau acest mandat in zilele cele mai grele de la inceputul pandemiei. Si cred ca suntem cu totii constienti ca pentru a rupe valul infectiilor nu avem decat optiuni dureroase.Dar nu mi-e teama pentru Timisoara. Vom trece prin aceasta incercare asa cum au confruntat timisorenii provocarile mari de-a lungul istoriei: cu responsabilitate personala, cu solidaritatea comunitatii si cu un spirit inovator.Acestea sunt ingredientele cu care vom combate aceasta criza, aici, la Timisoara.Acestea sunt si valorile pe care vom cladi in continuare viitorul european al Timisoarei. Poate aceasta pandemie ne aminteste care este menirea politicii in viata noastra: Politica nu este un scop in sine, ci doar un mijloc pentru a imbunatati viata oamenilor. Avem nevoie de politica pentru a face dintr-o populatie de sute de mii de indivizi o comunitate functionala. Cu reguli comune, respectate de toti, cu deschidere catre ideile noi, cu implicarea tuturor, pentru ca toti avem de contribuit.Noi, cei care am depus juramantul astazi, vom lua in serios aceasta menire si aceste valori. Va felicit, dragi colegi din Consiliul Local, pentru curajul si implicarea voastra. Veti avea in mine mereu un partener, unul intransigent, care nu tolereaza smecheria, dar cu brate larg deschise pentru colaborare. Si le spun mai ales colegilor consilieri locali care nu fac parte din partidul din care provin: suntem competitori, pentru ca doar competitia asigura progres. Dar razboiul nu il ducem unii impotriva celorlalti, ci impreuna impotriva tuturor virusilor care otravesc viata cetatii.Impreuna, asta inseamna si o colaborare cu celelalte institutiile ale statului.Alin, te asigur ca Timisoara va imbratisa rolul ei de motor pentru intregul judet si abia astept sa colaboram cu buna-credinta pentru a transforma Timisul.Ma uit si la cei care ne reprezinta in Parlamentul Romaniei - Dan Barna , Catalin Drula, Nicu Falcoi: Timisoara si Banatul au multe de dat acestei tari, si contez pe voi si pe toti parlamentarii pe care ii vom vota in curand sa intarim colaborarea strategica intre institutiile nationale si cele locale. Fac si un apel catre toti actorii politici sa sustina proiectul unui nou spital municipal pentru Timisoara.Nu in ultimul rand, vreau sa ma adresez celor care nu au putut fi fizic cu noi astazi, dar ne urmaresc pe zoom. Reprezentantii cultelor si ai minoritatilor, oameni de cultura si antreprenori, activisti sociali si cetateni implicati. Timisoara are nevoie de voi. Noi, cei care avem puterea formala, suntem doar facilitatori pentru ca ideile si contributiile voastre sa devina realitate. Va multumesc pentru perseverenta si pasiunea voastra. Nu va pot promite ca voi semna totul, dar va promit ca usa Primariei mele va fi mereu deschisa.Dragi timisoreni,nu va pot promite ca voi fi un primar comod. Dar voi fi un primar sincer. Cu toate greselile mele, dar cu siguranta si cu toata energia mea.Voi da in fiecare zi totul pentru Timisoara.Va imbratisez si va multumesc", a spus Dominic Fritz.