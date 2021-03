Dan Barna, audiat de Departamentul pentru Lupta Antifrauda. Autoritatile vor informatii despre activitatea antreprenoriala derulata inainte de a intra in politica

"Am spus in numeroase interviuri ca sunt complet disponibil si vreau sa clarific orice chestiune legata de activitatea antreprenoriala pe care am desfasurat-o inainte de a intra in politica. In aceste zile, solicitarea mea a dat roade si am primit o invitatie de la DLAF pentru, si citez, 'furnizarea informatiilor pe care le detineti in legatura cu activitatea desfasurata in cadrul proiectului' aflat in verificare", scrie liderul USR , joi, pe Facebook El isi exprima speranta ca, in urma acestei discutii , sa se lamureasca toate aspectele legate de proiectul respectiv, iar verificarea inceputa in campania electorala sa isi incheie parcursul."Era foarte bine daca aceasta invitatie nu s-ar fi lasat atat asteptata - am solicitat chiar eu acest lucru inca din campania de la prezidentiale din 2019, cand s-au speculat din pacate enorm de multe neadevaruri in spatiul public.Acum sper ca, odata cu aceasta invitatie, pe care o voi onora cu incredere, sa se lamureasca toate aspectele, iar verificarea inceputa in campania electorala sa isi incheie parcursul si sa scurteze drumul adevarului catre lumina. Adevarul, onestitatea si transparenta au caracterizat intreaga mea cariera - in politica si inainte - iar prezenta mea la DLAF este exact garantia ca asta nu este un slogan, ci un crez", a conchis Barna.