Documente importante ale Primariei Constanta, aruncate intr-un depozit. Chitac: "A incercat cineva sa stearga urmele celor 20 de ani de administratie rosie?"

"Oare a incercat cineva sa stearga urmele celor 20 de ani de administratie rosie?Priviti ce scrie in raportul referitor la situatia documentelor Primariei aruncate intr-un depozit al companiei de transport de catre fosta administratie:"Avand in vedere importanta si implicatiile ce decurg din documentele elaborate de Directia patrimoniu si cadastru, aceasta lipsa de control si evidenta a actelor emise, coroborat cu perioadele scurte de pastrare, pot prejudicia grav interesele UAT Constanta prin distrugerea unor informatii cu privire la dreptul de folosinta, dreptul de administrare sau chiar dreptul de deplina proprietate asupra bunurilor aflate in domeniul public si privat al UAT Constanta".Daca colegii mei, consilierii locali Mihai Ochiulet si Teodor Popa, nu gaseau din pura intamplare documentele din imagine, adica peste 119.909 dosare, 1049 bibliorafturi, 1016 volume, 65 pachete si 124 cutii, azi ele ar fi fost irevocabil si definitiv pierdute prin topire.Cea mai mare parte din documente proveneau de la Directia Patrimoniu si Cadastru din cadrul primariei. Ati ghicit, aveau legatura cu terenuri... Din 823 bibliorafturi provenite de la aceasta directie, cu privire la 746 s-au dispus masuri de reintroducere in fondul arhivistic activ. Altfel spus, aceste documente nu indeplineau conditiile legale de casare, unele dintre ele trebuind chiar sa fie pastrate permanent", arata Vergil Chitac.