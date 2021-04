Dominic Fritz a fost scos din Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Care este motivul

Prefectul spune ca a analizat si componente ale Comitetului din alte judete, dar si legislatia, care arata ca primarul municipiului nu trebuie sa aiba calitatea de membru cu drept de vot in cadrul Comitetului."Nu va mai face parte din structura CJSU primarul municipiului Timisoara, acesta avand calitatea de presedinte la Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta. Conducatorul societatii Aquatim va dobandi calitatea de membru cu drept de vot in Comitet. Din Primaria Municipiului Timisoara nu va mai ramane nimeni ca membru in CJSU. Comitetul are in vedere institutii, deconcentrate si societati ale operatorilor economici de interes judetean. Din acest punct de vedere, am considerat ca primarul municipiului Timisoara nu are calitatea de membru cu drept de vot in cadrul CJSU", a spus prefectul.Primarul Timisoarei va putea participa ca invitat la sedintele in care se vor discuta masuri importante pentru municipiu.CJSU Timis va ramane cu 35 de membri cu drept de vot si 21 de consultanti. Prefectura va fi reprezentata doar de prefect , iar in cazul in care prefectul nu este apt in exercitarea atributiilor, acestea vor fi preluate de catre subprefectul Ovidiu Draganescu.Zoltan Nemeth va emite si un ordin de prefect pentru actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis.