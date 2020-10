Dominic Fritz, despre fenomenul spagii la romani: "Am dat spaga o singura data"

"Da, o data (am dat spaga - n.red.), in 2003. Nici nu mai stiu daca formal a fost in Romania, pentru ca a fost la intrare. Am venit cu autocar, am avut 19 ani. Am fost patru voluntari din Germania. Am fost avertizati ca o sa ni se ceara 5 euro la intrare si am discutat pe tot drumul ce facem noi. Cand a venit atunci si a strans 5 euro de la fiecare, am avut un plan, ca pe de o parte voiam sa ne opunem, pe de alta parte eram prea timizi sa zicem nu total, asa ca am decis ca noi patru dam 10 euro, adica fiecare sa plateasca doar jumatate. Asta a fost compromisul", a spus noul primar al Timisoarei la Digi24 Acesta a precizat ca a observat in cursul anilor o schimbare in atitudinea romanilor care se intorceau din strainatate in ceea ce priveste spaga pentru vamesi."Asta pentru mine a fost o experienta care m-a trezit asa si poate m-a si politizat, intr-un sens bun. Am observat de-a lungul anilor - in toata sudentia mea veneam cu autocarul, mai tarziu cand am inceput sa castig si bani mi-am mai si permis cate un avion - ca din ce in ce mai putini oameni au dat acesti 5 euro. Tin minte o situatie in care efectiv s-a ridicat un pasager - care mereu se gaseste sa faca munca murdara - si a mers la prima doamna care a zis ca nu da si tot asa. A ajuns la mijlocul autocarului si toata lumea a refuzat si atunci persoana respectiva s-a intors rusinat cumva inapoi.Pentru mine, acest NU e foarte puternic. Au fost din ce in ce mai multi oameni de-a lungul anilor care au refuzat. Pentru mine, asta inseamna ca putem, cu pasi mici, sa ne facem bine si fiecare conteaza in aceasta ecuatie", a spus Dominic Fritz.Dominic Fritz este germanul care la 37 de ani a castigat Primaria Timisoarei invingandu-l pe Nicolae Robu . S-a nascut intr-un sat mic din Germania, fiind al treilea copil dintr-o familie cu opt frati. Este licentiat in Stiinte politice si administrative si are un masterat in Studii de post-conflict."Sunt cetatean german. M-am nascut in 1983 in sudul Germaniei, nu departe de unde izvoraste Dunarea, intr-o familie catolica de 8 copii. In putinul timp liber, imi place sa citesc, sa cant la pian, sa merg cu bicicleta sau sa dezbat filme cu prietena mea, care este diplomata la Natiunile Unite", se arata in caracterizarea noului primar al Timisoarei pe pagina sa de Facebook