Dominic Fritz, despre reactia presedintelui CJ privind carantinarea Timisoarei: "O palma pentru fiecare medic epuizat in ATI"

"Cred ca aceasta caracterizare, cum ca aceasta solutie de carantinare ar fi cea a minimului efort, este o palma pentru fiecare medic epuizat in ATI, pentru fiecare asistenta medicala care, de luni intregi, nu mai stie cand poate sa-si vada copiii, este o palma pentru toti cei care vor face eforturi uriase in urmatoarele saptamani sa-si sustina afacerile.Sa fiu sincer, nu face cinste seriozitatii cu care au fost purtate discutiile in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Decizia a fost luata cu 30 de voturi din 40, ceea ce arata ca exista un consens larg ca nu erau alte variante. Imi pare foarte rau ca unii aleg sa incerce sa profite politic din aceasta situatie", a afirmat Dominic Fritz, intr-o conferinta de presa.Secretarul de stat Raed Arafat a precizat ca masurile luate au fost necesare pentru limitarea raspandirii pandemiei."Se poate adauga (...) partea de vaccinare suplimentara. Acest lucru se va face, s-a discutat pentru cresterea capacitatii de vaccinare. Masurile care se iau acum sunt necesare, nu avem ce face altceva. Chiar daca se luau cateva masuri inainte, pe plan local, de exemplu pe durata weekend-ului, erau masuri care puteau sa prelungeasca starea, dar trebuiau luate masuri care sa limiteze cat de mult posibil mobilitatea, miscarea si contactul intre oameni. Cred ca aceste masuri trebuiau luate in acest moment. Solutia suplimentara cu vaccinarea in plus este un alt aspect, foarte necesar sa mearga in paralel", a detaliat Raed Arafat.