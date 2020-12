Bilantul lui Dominic Fritz, dupa doua luni de mandat. Noul primar al Timisoarei se plange de "heirupismul" mostenit de la Nicolae Robu

"E clar ca pentru foarte mult timp s-a lucrat intr-un anumit fel. Si felul asta a blocat orice fel de colaborare intre primarie si oameni din afara primariei sau organizatii din afara ori in interiorul primariei. Este o institutie blocata prin lipsa de colaborare si asta se vede peste tot. Stanga, de multe ori, nu stie ce face dreapta. Proiectele nu sunt clarificate si gandite pana la capat, multi stakeholderi din oras nu au fost implicati in elaborarea unor proiecte si asta se simte in calitatea lucrarilor publice si rezultatele pe care le produce primaria in fiecare zi", a declarat Dominic Fritz pentru tion.ro Edilul sustine ca in mandatul lui Nicolae Robu , Primaria Timisoara a fost "o institutie extrem de dependenta de persoana primarului". "Eu m-as bucura daca as avea sansa sa iau totul de la zero. Problema este ca trenul merge si merge in multe privinte in directia gresita si in timp ce merge trebuie sa schimb directia", a mai declarat Fritz, potrivit sursei citate.In privinta angajatilor gasiti in Primaria Timisoara, Fritz a declarat ca exista bunavointa, dar unii sunt obisnuiti cu heirupismul."In primul rand, exista bunavointa. Nu peste tot si poate nu intotdeauna in cantitatea necesara, dar exista. Problema este ca oamenii lucreaza intr-o structura disfunctionala si atunci degeaba vrei, daca cumva toate procesele interne nu te lasa. Unii sunt si obisnuiti cu un anumit timp de heirupism, trebuie sa vedem cum putem sa-i reobisnuim cu altceva. Altii sunt obisnuiti sa aiba ei primaria lor paralela, ei trebuie ori sa plece ori sa se obisnuiasca cu faptul ca acum lucrurile functioneaza altfel", a mai declarat Dominic Fritz pentru tion.ro.