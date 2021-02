Dominic Fritz l-a demis pe seful de la Piete. "A dus o societate profitabila la pierderi de 4,2 milioane de lei, cu disparitii misterioase din gestiune"

Dominic Fritz a cerut Corpului de control sa faca verificari si sa ia masuri. El a adaugat ca toti managerii din societatile aflate in subordinea consiliului local care nu pot performa, vor pleca. Fostul consilier personal al primarului precedent si baron peste pietele din Timisoara , a dus, in doar doi ani, o societate profitabila la pierderi financiare de 4,2 milioane de lei, cu disparitii misterioase din gestiune si resurse publice folosite in beneficiu personal.Am cerut Corpului de Control sa verifice si informatiile aparute recent in presa si sa ia masurile care se impun. De asemenea, orice incalcare a legii va fi imediat sesizata organelor de cercetare penala.Toti managerii din societatile in subordinea consiliului local care nu pot performa, vor pleca. Nu voi tolera indolenta sau folosirea bunurilor publice in scop privat. Nici nu voi accepta o atitudine laxa "las' ca ne vin subventiile de la primarie". In locul lor avem nevoie de profesionisti care sa munceasca cu integritate, cu dexteritate manageriala si cu daruire totala pentru comunitate", a scris Dominic Fritz pe Facebook