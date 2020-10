Dominic Fritz, primarul Timisoarei: Exclud orice fel de intelegere cu PSD

"Vad ca apar primele articole cica "Fritz nu exclude alianta cu PSD/Pro Romania". Sa va intrebati cui servesc astfel de titluri... Mai corect ar fi "Fritz stie sa numere pana la 14". Atatea voturi ne trebuie pentru o majoritate in Consiliul Local Timisoara, o majoritate cu care putem gestiona pandemia, completa echipa executiva a primariei si vota proiectele urgente ale orasului. USR PLUS are 13. PNL s-a retras azi (nu sunt sigur unde). Mai raman doua partide: PSD si Pro Romania. La Consiliul Judetean, tot aceste 4 partide sunt. Fara un parteneriat cu USR-PLUS, Alin Nica are aceleasi doua optiuni, indiferent ce spune public", a scris Dominic Fritz pe Facebook.Fritz spera ca PNL sa semneze parteneriatul cu USR-PLUS, stabilit dupa alegerile locale."Sper ca PNL sa aiba intelepciunea sa semneze parteneriatul cu USR-PLUS asa cum l-am negociat de o saptamana si sa nu aduca la putere PSD. Exclud orice fel de intelegere cu PSD. E simplu: Cheia este la PNL si sper sa deschida usa corecta pentru noi toti", a explicat primarul Timisoarei."Am tot respectul pentru campania electorala pentru parlamentare, o parte importanta a democratiei. Dar refuz ca viitorul Timisoarei sa devina o piesa de joc in aceasta campanie . Aici, in Timisoara, am incheiat campania in 27 septembrie, am avut alegeri, acum putem sa trecem la treaba. Va rog", a adaugat Fritz.