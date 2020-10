Dominic Fritz, primarul Timisoarei: Nu sunt un print pe cal alb venit din Germania

Fritz, care traieste in Timisoara din 2003, este convins ca atacurile vor continua, dar spune ca se concentreaza pe dorinta majoritatii, de a avea rezultate concrete."Uneori ai nevoie de un dusman pentru a-ti acoperi propriile pacate. Ma astept ca atacurile sa continue. Eu voi lua in serios ingrijorarile legitime. Primaria Timisoara este cunoscuta ca fiind o institutie dificila si oamenii asteapta rezultate concrete si nu sunt interesati de ce am mancat eu in copilarie. (...) Nu sunt un print pe cal alb venit din Germania. Am o echipa mare, din care fac parte multi romani. Avem o perspectiva sanatoasa asupra lucrurilor", a adaugat el.Dominic Fritz, primarul de origine germana al orasului Timisoara, si Octavian Ursu, primarul de origine romana al orasului Gorlitz din Germania, au discutat joi, in cadrul forumului online Eurosfat, despre rolul multiculturalitatii in schimbarea oraselor europene.