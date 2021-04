Liviu Dragnea ar putea iesi din inchisoare. A primit aviz favorabil din partea comisiei din penitenciar pentru eliberare conditionata

Dragnea se va prezenta saptamana viitoare in fata instantei de judecata cu cererea de eliberare conditionata.Acesta a executat doi ani din cei trei ani de inchisoare la care a fost condamnat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, a indeplinit, asadar, fractia minima obligatorie de executat. Dragnea are termen pentru prezentare in fata instantei pe 27 aprilie 2021.Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu.