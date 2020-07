Dragos Pislaru a fost desemnat cel mai influent europarlamentar in materie de politici economice: "Dupa un singur an de mandat nu e rau"

Dragos Paslaru a facut anuntul pe pagina sa de Facebook

VoteWatch a publicat luni, 27 iulie, primul clasament al eurodeputatilor, care a masurat influenta alesilor parlamentarilor europeni prin intermediul a doi parametri: cel politic si cel social.Inluenta politica se refera la capacitatea de a schimba a legislatia, de a castiga voturi si de a forma dezbateri.Influenta sociala ia in calcul capacitatea de a ajunge la oameni, de a schimba agenda publica si de a construi o comunitate de sprijin."Cel mai influent europarlamentar in politica economica a UE este Dragos Pislaru, un nou eurodeputat roman al unui partid recent infiintat (PLUS).Inainte de alegerea sa ca europarlamentar, a fost ministrul Muncii in Romania (2016-2017) in guvernul tehnocrat al lui Dacian Ciolos Pislaru a fost cel mai mare in evaluarea influentei noastre politice datorita implicarii legislative in unele dintre cele mai importante rapoarte economice din ultimele luni (de exemplu, programul de sprijin pentru reforma 2021-2027 si raportul privind instrumentul bugetar de convergenta si competitivitate pentru zona euro).In plus, Pislaru este coordonatorul pentru Renew in cadrul Comitetului EMPL si vicepresedinte al intergrupului sindical. Europarlamentarul roman detine un master in relatii internationale la London School of Economics si un doctorat in economie de la Academia Romana", scrie votewatch.eu "Dupa un singur an de mandat nu e rau sa devii cel mai influent europarlamentar in politici economice europeneNu-mi sta in fire sa ma laud dar sunt prea entuziasmat acum, si nu pentru titlu ci pentru ce masoara indexul:* Influenta politica: capacitatea de a schimba legislatia, de a castiga voturi si de a demara dezbateri;* Influenta sociala: capacitatea de a ajunge la oameni si de a construi comunitati de sprijin"scrie politicianul pe pagina sa de Facebook.Dragos Nicolae Pislaru este din 2019 este membru al Parlamentului European. El a detinut functia de ministru al Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in guvernul Dacian Ciolos din 18 aprilie 2016 pana in 4 ianuarie 2017.