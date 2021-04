Europarlamentarul Dragos Pislaru: "Sa spui ca PNRR-ul a fost respins de Comisia Europeana este echivalent cu a spune ca FSCB a fost invitata in Superliga

De ce dureaza atat de mult

"Ca sa fie clar: sa spui ca #PNRR-ul a fost respins de Comisia Europeana este echivalent cu a spune ca FSCB a fost invitata in Superliga. La fel de fals! Numai bazaconii apar in ultima vreme si este musai sa stim cum stau lucrurile. Planul romanesc de redresare si rezilienta nu a fost depus: Romania este in curs de finalizare a negocierilor privind componentele planului. Cum finalizam aceste discutii, depunem PNRR si asteptam aprobarea", scrie Dragos Pislaru pe pagina sa de Facebook Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat joi, ca PNRR a fost respins si acest fapt este "un dezastru pentru Romania". Ciolacu sustine ca ministrul Cristian Ghinea ar fi interzis prin "secret de serviciu" sa se vorbeasca despre "acest esec". In replica, ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea spune ca "este un fake news care circula si ca PNRR-ul Romaniei nu a fost trimis la Bruxelles in mod oficial", arata Hotnews "Saptamana viitoare, ministrul Cristian Ghinea se intalneste, de altfel, cu Margrethe Vestager, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, pentru a pune la punct calendarul cel mai adecvat privind transmiterea oficiala a PNRR. Doar Portugalia a transmis planul propriu pana la aceasta ora. Italia urmeaza sa il transmita curand", mai scrie europarlamentarul."Acum, statele membre sunt in etapa de negocieri informale cu expertii Comisiei Europene, in ceea ce priveste propunerile componentelor de reforme si investitii. Sunt peste 1000 de pagini pe marginea carora se poarta un dialog de-a lungul a mai multe saptamani.De ce dureaza atat? Mecanismul de Redresare si Rezilienta este un instrument nou, extrem de inovativ, si este un comportament responsabil sa discuti si cel mai mic detaliu inainte sa trimiti planul oficial. Mai cu seama cand vine vorba de bani europeni!Dupa cum spune si Comisia Europeana prin Ursula von der Leyen , un efort de redresare de succes in Romania si toate celelalte state membre depinde de ratificarea de catre fiecare dintre aceste state a Deciziei privind sistemul de resurse proprii. Este o conditie pentru ca efortul de redresare european sa poata fi finantat de Comisie, care asteapta ratificarea de catre Parlamentul Romaniei a Deciziei privind acest sistem de resurse proprii", explicat europarlamentarul.Dragos Pislaru mai spune ca, "in calitate de co-raportor pentru implementarea cel mai ambitios instrument de finantare din istoria Uniunii Europene, in care aproape 30 de miliarde de euro ar fi alocati Romaniei, va pot spune ca totul trebuie sa se realizeze in interesul cetatenilor!"