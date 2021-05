Drula: S-a respins definitiv ultima contestatie la lotul 2 din autostrada de centura a Bucurestiului

"Am primit acum 20 de minute o veste excelenta: s-a respins ultima contestatie definitiv, la Curtea de Apel, pentru lotul 2 din utostrada de centura a Bucurestiului, autostrada A0, in partea de nord. Lotul 2 este intre DN 1, deci zona Corbeanca, si DN 2, zona Colentina. Acest sector de autostrada a fost castigat de o firma romaneasca care lucreaza foarte bine si pe alte proiecte din tara, spre exemplu pe drumul expres Craiova - Pitesti. Fusese respinsa deja contestatia la prima etapa, la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, si s-a respins si la Curtea de Apel. Am primit aceasta veste chiar acum 20 de minute, ceea ce inseamna ca se poate semna acest contract. Este al doilea lot de pe zona de nord a autostrazii de centura a Bucurestiului A0 care va avea contract semnat", a declarat Drula.Potrivit acestuia, contractul pentru proiectarea si executia lotului 4, intre autostrada A2 si DN3, in zona lacului Cernica, este semnat cu aceeasi firma.In ceea ce priveste A0 sud, a existat o Hotarare de Guvern care a fost aprobata in sedinta de miercuri."O sa para lizibila suprafata expropriata, 130 de metri patrati, dar cateodata aceste suprafete minuscule sunt extrem de importante. E vorba de suprafata pe care se va reloca un stalp de inalta tensiune care bloca lucrarile acolo. E vorba de o linie de inalta tensiune de 400 kV. E o lucrare mare. Aici vreau sa mentionez colaborarea excelenta pe care am avut-o cu premierul pentru toate aceste proiecte de infrastructura. Pe cat de repede am putut sa introducem in sedinta de Guvern, pe atat de repede le-am avut acceptate, cateodata pe lista suplimentara, ceea ce inseamna ca nu se pierde o saptamana sau doua de lucru. Dupa ce Hotararea de Guvern trece prin Guvern sunt vreo 45 de zile pana efectiv se poate lucra pe acel teren. Sunt niste formalitati de facut", a spus Catalin Drula.In plus, ministrul a afirmat ca incepe proiectarea pentru autostrada A8."Inca o veste mare. Si asta era mare: autostrada A8, incepe proiectarea vineri pentru tronsonul Targu Neamt - Iasi - Ungheni. E vorba de cei aproximativ 100 de km care traverseaza de la est la vest Moldova, la latitudinea Iasiului. Este acelasi tip de contract bazat pe...cum lansam licitatia de executie pentru A7", a spus acesta.Seful de la Transporturi a subliniat ca, atunci cand proiectele sunt bine pregatite, sunt salvati multi ani in implementare si in loc sa avem un proiect "fuserit in trei luni si dupa aceea sa stam noua ani in constructie in loc de doi, stam doi ani si pregatim proiectul si apoi executia lucrarilor dureaza efectiv doi ani".Un exemplu in acest sens este autostrada de langa Targu Mures, inceputa in iulie anul trecut, care se va finaliza la sfarsitul lui 2021."Ultima veste de astazi este ca s-a dat ordinul de incepere - stiu, o durere pentru cetatenii care folosesc aeroportul Bucuresti, aeroportul Otopeni - s-a dat ordinul de incepere pentru modernizarea parcarilor publice. In sfarsit vom a avea acolo la sfarsitul lui 2021 parcarea de la sosiri supraetajata cu sistem modern de plata, cu cititor de numere de inmatriculare, cu bariere moderne. Scapam de acel sistem oribil cu fisa care ne blocheaza parcarea si asteapta toata lumea la cozi", a adaugat Drula.Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a emis miercuri Ordinul de incepere a lucrarilor pentru modernizarea parcarilor de la Aeroportul International Henri Coanda din Otopeni, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.In cadrul proiectului vor fi modernizate atat cele cinci parcari publice (doua aferente aerogarilor Sosiri, respectiv Plecari si trei parcari pe termen lung), cea pentru autocare, cat si alte cinci parcari auto destinate entitatilor ce activeaza in perimetrul aeroportuar, la care se adauga si punctul de acces in zona tehnica.Principalele lucrari constau in dezvoltarea unui DataCenter (dispecerat operational) care integreaza toate informatiile referitoare la parcari, inlocuirea sistemelor de bariere, a dispozitivelor de acces si plata a parcarii, a tuturor camerelor de luat vederi aferente fluxurilor de intrare/iesire parcare, respectiv montarea unui sistem de recunoastere a numarului de inmatriculare a autovehiculelor (LPR - Licence Plate Recognition).Pana la finalul anului 2021 este estimata finalizarea modernizarii parcarii etajate (Sosiri), realizarea noului DataCenter (dispecerat operational) si interconectarea acestora, concomitent cu executia ramificatiei instalatiilor (noua retea) catre celelalte parcari.