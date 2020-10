Liderul sindicalistul politistilor, "deschizator" de lista pentru PSD la Parlamentare. "Da, confirm!"

"Da, confirm! Mai ramane ca decizia finala sa fie aprobata de catre conducere. Organizatia de la PSD Calarasi m-a nominalizat marti. Astazi (n.r. vineri, 16 octombrie), am avut o discutie cu presedintele PSD Calarasi, Vasile Iliuta , care m-a si propus in biroul executiv politic al PSD.Am depus dosarele pentru locul 1 la Camera Deputatilor. Initial, am inteles ca ei m-au votat pentru Senat . Dar am stabilit cu domnul presedinte Vasile Iliuta, daca lucrurile se vor intampla asa, sa merg la Camera Deputatilor, dintr-un singur considerent: e camera decizionala pe legile organice", a explicat Dumitru Coarna, potrivit editia.eu