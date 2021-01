Avocatul Dobrev pleaca din USR: "In USR, socoteala dau doar fraierii. Niciodata Barna, Ghinea sau Nasui"

Nasui a vrut sa numeasca o directoare acuzata de colaborare cu Securitatea

"Mi se pare de neconceput ca partidul infiintat si prin munca mea sa promoveze in functii de secretari generali prin ministere turnatori la Securitate, in conditiile in care bunicul meu a murit la Canal ca un caine (nici nu stim unde este ingropat, acasa s-a trimis, dupa ani, doar un certificat de deces) tot din cauza unei astfel de otrepe, care a turnat discutiile avute cu el, in casa, despre 'noua oranduire, Ana Pauker si Gheorghiu Dej'", a scris el pe Facebook Dobrev a mentionat ca se desparte "de un vis frumos" pe care l-au avut cei care s-au luptat pentru Rosia Montana , pentru patrimoniul Bucurestiului, pentru respectarea legii si a principiilor."Nu-mi fac iluzii ca ii va cere cineva socoteala lui Claudiu Nasui pentru oprobiul adus USR. In USR, socoteala dau doar 'fraierii'. Niciodata Dan Barna , niciodata Cristian Ghinea , niciodata Claudiu Nasui.Ma despart de un vis frumos pe care l-am avut noi, cei care ne-am batut timp de un deceniu si jumatate pentru Rosia Montana, pentru patrimoniul Bucurestiului, pentru respectarea legii si a principiilor: acela ca putem avea un partid parlamentar, ba chiar la guvernare, care sa faca 'politica altfel', fara baieti/fete cu ochi albastri, fara sinecuristi & pensionari la 42 de ani, fara incompetenti pusi pe pile in functii publice. Poate ca va fi posibil candva. Vom vedea", a adaugat Dobrev.Claudiu Nasui, ministrul Economiei, a anuntat, joi, pe Facebook, ca va renunta la mutarea directoarei Florina Prisecaru din Ministerul Finantelor in cel al Economiei si isi cere scuze pentru situatia creata."Din punct de vedere administrativ, am ca scop sa repar multe lucruri in minister . De aceea am cautat o persoana care sa aiba experienta in zona aceasta. Nu cunosc multa lume la stat, asa ca am cautat cat de bine am putut persoane.Am renuntat la numirea ei in calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gandit ca un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic. Mutarea ei ar fi fost de pe postul pe care il ocupa acum la Ministerul Finantelor pe fix acelasi post la economie. Am renuntat la mutare. Imi cer scuze pentru toata situatia creata", a precizat el.Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, i-a solicitat premierului Florin Citu numirea Florinei Prisecaru, acuzata de colaborare cu Securitatea, in functia de secretar general, declarand ca i-a fost "recomandata" Conform deciziei Curtii de Apel Bucuresti, Claudia Florina Prisecaru (fosta Craciun) a semnat un angajament de colaborare cu Securitatea pe 16 octombrie 1987, imediat dupa ce a implinit varsta de 18 ani.