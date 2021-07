Economia Romaniei, crestere de 7,4% in 2021, arata o noua prognoza a Comisiei Europene. Ce se intampla cu rata inflatiei

Conform autoritatilor europene, avansul economic va fi urmat anul viitor de o alta crestere de 4,9% in anul urmator. La prognoza din primavara, Comisia Europeana transmitea ca Romania va avea in 2021 o crestere de 5,1%. Prognoza pentru 2022 este neschimbata.Economia Romaniei a crescut puternic in primul trimestru (+2,8% fata de trimestrul anterior), sustinuta de consumul privat si investitii, noteaza Executivul UE, citat de Euractiv. Anuntul a fost facut si de catre premierul Florin Citu , care afirma pe Facebook ca Romania are cea mai mare crestere economica din UE.Comisia spune ca increderea mediului de afaceri si a consumatorilor sunt solide, iar consumul si investitiile sunt preconizate sa ramana robuste pe parcursul anului. De asemenea, sectorul industrial are perspective pozitive, potrivit datelor privind comenzile, iar exporturile sunt preconizate sa creasca pe masura ce principalii parteneri comerciali ai Romaniei isi revin.Pe de alta parte, cresterea puternica a preturilor la energie va afecta rata inflatiei, care este asteptata sa ajunga la 3,2% la sfarsitul anului, fata de 2,3% in 2020 (in prognoza anterioara, Comisia Europeana estima rata inflatiei pentru 2021 la 2,9%.