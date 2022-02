Editorial: Nu deranjati autoritatile cand dorm!

Categoria "tupeu de administrator" are niste subdiviziuni care dau fiori, noroc ca tamponatii de pe autostrazi nu au si televizor pe bord, ca altfel le-ar ingheta sufletele. Doua mostre am avut ieri sub ochi, si ma jur, sunt tare mandru de poporul meu: are tupeu cat pentru un americano-japonez incrucisat cu un franco-german cu mama unguroaica.

In primul rand, un nenea director de la compania de autostrazi s-a rastit la niste jurnalisti care-l intrebau care-i faza, de ce-i polei pe cele mai avansate drumuri ale romanilor si nimeni nu misca un utilaj, ceva. Plin de importnta, si deranjat (noi muncim aicea, nu ne dam la televizor), omul a expediat problema in fatalitate, ca la romani: nu are compania de unde sa ghiceasca in stele ca se face polei, daca nu o anunta aia de la meteo.

De unde sa stie el ca daca la meteo zice ca ploua si ca temperaturile scad imediat inseamna ca apare gheata? Prin urmare nu dati in judecata compania, mai dragi posesori ai celor 64 de masini tamponate pe A1 si A2 in jumatate de ora, chemati-l in boxa pe Cel de Sus si pe profu de geografie, ca nu i-a lasat repetenti pe viitorii functionari ai statului multilateral dezvoltat.

Si-n definitiv, cine i-o fi pus sa mearga pe autostrada fara cauciucuri de iarna, prin ceata, cu viteza neadaptata conditiilor de drum? Ca bine zicea precedentul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, ca autostrada, pentru romani, e un lux (extensie din gandirea lui Traian Basescu, initiatorul eliminarii din capetelor romanilor a visurilor de-a circula drept, fara oi ivite in mijlocul drumului si balegi numai bune de alunecat pe ele).

Cand au intrebat jurnalistii cine-i de vina, responsabilii statului s-au cocosat intre umeri: contestatia la licitatie. Dupa cum se stie, deszapezirea autostrazilor nu a fost incredintata inca, iar de curatarea carosabilului se ocupa firmele ce degajeaza drumurile nationale, pe baza de comanda. Iar camioanele trimise la interventie aveau in spate nisip ud, prin urmare cu apa, or apa ingheata, nefericita. Deci nu se putea ciocni gheata din nisip cu cea de pe jos, ca rezulta pleonasm.

In orice caz, ca sa nu para ca nu are explicatie, Ministerul Transporturilor a gasit una deosebita: pe Bucuresti-Pitesti s-a produs un fenomen meteorologic rar", deoarece a plouat la minus 5 minus 7 grade Celsius. In consecinta, s-a format o comisie care sa verifice imprejurarile tamponarilor si sa propuna sanctiuni pentru vinovati.

In al doilea rand, Radu Mazare. Intors din vacanta bronzat pana la oase, primarul Constantei-cea-aflata-sub-nameti a luat fatalitatea drept argument: Romania nu-i Brazilia". Asta dupa ce, fireste, a tinut sa demonstreze inca o data ca in absenta bunului simt, administratorii se scot fiind malitiosi: Daca stiam ca ninge, nu plecam". Si i-a certat pe constanteni ca se trezesc caraind, explicand ca daca platea 40 de miliarde ca sa dea cu sare pe strazi, trebuia apoi sa le repare, prin urmare investitia nu se justifica pentru doua, trei zile de disconfort.

In orice alta tara unde gloata nu este obisnuita zi de zi ca nu merita decat dispret, asemenea atitudini ii lasau pe autorii lor someri. Dar in Romania, moale ca un cozonac muiat in ceai, dulce ca un copil care mozoleste un piscot, oamenii sunt tare buni. Nu-si bat capul cu autoritatile, ca nici ele nu-si bat capul cu ei. Capul plecat, sabia nu-l taie.