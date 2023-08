Editorial: Viitorul smecherilor

Ma bantuie o puternica stare de rasu-plansu privind la bilantul bacalaureatului din acest an si imi vin in minte versurile din "Mircea cel Mare si solii", unde pe Dimitrie Bolintineanu il incearca una dintre cele mai frumoase urari adresate patriei - "viitor de aur tara noastra are, si prevad prin secoli a ei inaltare".

Ce-i drept, poetul participase la Revolutia de la 1848, cand sperantele inflacarasera mintile si inimile si nu se intrezareau mugurii viitorului din secolul 21, iar Mircea vorbea cu sultanul.

Un domnitor daruit cu toate calitatile pe care nu le demonstreaza actualii guvernanti, incat te intrebi daca nu cumva poporul a suferit o mutatie sau daca cronicarii nu erau un fel de CVT.

Acuma, ce-i drept, din cauza contextului politic international din

bine orientati in drumul tarii spre capitalism, mai ramane televizorul.

Iar acolo, succesul depinde in proportie de 90 la suta de cantitatea de smecherie pe care ai reusit sa o inmagazinezi in fiinta, restul fiind instinctul necesar pentru a tria trenurile in care te poti urca intr-o viata.

Pentru ca stirile pozitive, povesti despre reusita bazata pe cunoastere, munca si credinta nu incap la televizor decat daca subiectul e ruda cu redactorul sef sau directorul postului.

Fireste, nu mass-media trebuie sa educe tinerii, mai ales cea comerciala. A pretinde presei sa abordeze binele pur si simplu ar inseamna sa-i ceri sa renunte la rating, si sa nu satisfaca nevoia de iesit din comun a oamenilor redusi la instinct.

Si daca nimeni nu isi asuma misiunea de medic pentru distorsiunea care afecteaza constructia caracterelor, inseamna ca asa o fi normal. Iar a pretinde ca e necesar sa pui stetoscopul, sa dai leacuri si sa invingi viermele care roade placa de baza a tinerilor reprezinta o utopie.

Daca succesul bazat pe furt creste in progresie geometrica, nu mai am nici un dubiu asupra fotografiei de grup de peste douazeci de ani, astfel incat nu pot sa concluzionez decat ca actuala clasa politica este tot ce puteam naste mai bun.

Cristian Mihai Chis

