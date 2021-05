Mihai Sora, furios pe decizia Editurii Academiei de a publica o carte a lui Dan Voiculescu: "Cum a ajuns un asemenea personaj sa-si puna numele Academiei pe coperta? Uscaturi exista pretutindeni"

"Cum a ajuns un asemenea personaj sa-si puna numele Academiei pe coperta? Prin ce complicitati, legaturi subterane, transfer de fonduri (caci, in mod probabil, au fost cumparate niste "indulgente" acolo)?", a scris Mihai Sora."Nu sunt adeptul generalizarilor isterice, al vinovatiei colective, al anatemei aruncate la intamplare, peste o intreaga institutie. Uscaturi exista pretutindeni si nu razi de pe fata pamantului o padure pentru cateva crengi care zac pe jos, putrede", a completat filosoful."Prima masura pe care as lua-o daca mi-ar sta in putere ar fi sa destitui persoana care se afla in spatele acestei abominatii: cine si-a dat acordul pentru publicare? Cine a semnat bunul de tipar? Din ce fonduri s-a facut imprimarea? Exista responsabilitati (chiar si intr-o institutie publica!), iar ele nu sunt vorbe, formule lipsite de acoperire sau de sens", a mai scris Sora.