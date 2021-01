Elena Lasconi a angajat un consilier personal in varsta de numai 20 de ani. Ce atributii va avea

"Incepand de astazi, am angajat cu acte in regula al doilea consilier personal. Este vorba despre Andrei Grecu, un tanar de numai 20 de ani destept, pasionat si activ in societatea civila. Andrei va fi puntea de legatura intre mine si voi, copiii, adolescentii si tinerii din Campulung pe care vrem sa va implicam in viata comunitatii. Si aceasta este o premiera pentru ca pana acum voi, cei fara drept de vot nu ati avut un cuvant de spus", a scris Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook In opinia Elenei Lasconi, copiii, adolescentii si tinerii trebuie sa fie actori importanti intr-o societate sanatoasa."Consider ca nu ai cum sa prinzi radacini intr-un oras in care nu te implici si nu esti luat in seama. Mai mult, ideile tinerilor sunt de cele mai multe ori mai bune decat ale multora dintre noi. Tinerii se implica, au viziune, sunt conectati cu ultimele noutati si cred ca stiu cel mai bine care le sunt nevoile. (...) Deja avem o strategie de dezvoltare a orasului in care sunt implicati tinerii si sunt sigura ca municipiul Campulung se va schimba in bine, chiar va fi cool", a mai scris Elena Lasconi.Citeste si: Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, "foarte dezamagit" dupa ce China nu a autorizat accesul unor experti care sa analizeze originea COVID-19