Elena Lasconi, fotografie din Primaria Campulung Muscel: "Sunt cereri de audiente facute de trei, patru, noua ani. Nimeni nu i-a bagat in seama"

Elena Lasconi povesteste ca oamenii nu cer lucruri iesite din comun. Mai sustine ca a rezolvat deja peste 90% din probleme, fiind chestiuni care se pot rezolva intr-un termen foarte scurt."Cei peste o suta de campulungeni cu care am vorbit in aceste doua luni, in audiente, au cereri facute in scris de trei, patru, noua ani. Nimeni nu i-a bagat in seama.Sa nu va imaginati ca oamenii cer lucruri iesite din comun. Sunt chestiuni de bun simt, care se pot rezolva intr-un termen foarte scurt. Totul este sa vrei. Peste 90 la suta le-am rezolvat deja.V-am promis ca nu o sa va dezamagesc, iar voi m-ati angajat, prin vot, primar. In aceste doua luni, programul meu de lucru la primarie a fost de 12-14 ore pe zi. In multe zile, nu am postat nimic si nu am comunicat nimic, pentru ca nu am avut timp fizic", a scris Lasconi pe Facebook.