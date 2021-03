Guvernul se reuneste in doua sedinte. Eliberarea sau numirea prefectilor, pe ordinea de zi

Potrivit anuntului Executivului, prima sedinta este programata miercuri de la ora 8.00 in format online, iar cea de-a doua de la ora 13.00.Potrivit ordinii de zi, Guvernul ar urma sa aprobe si un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, referitor la obtinerea vizelor de lunga sedere pentru strainii bursieri ai statului roman.In nota de fundamentare se precizeaza ca prin proiectul de act normativ este avuta in vedere, in principal, "reglementarea situatiei juridice, in ceea ce priveste obtinerea vizelor de lunga sedere si prelungirea ulterioara a dreptului de sedere, pentru strainii bursieri ai statului roman sau nebursieri, dar exonerati de plata taxelor de scolarizare, care urmeaza sa studieze in liceele din Romania, precum si pentru strainii bursieri ai institutiilor de invatamant universitar de stat, acreditate ori autorizate provizoriu potrivit legii".Totodata, proiectul de OUG vizeaza si "reglementarea situatiei juridice, in ceea ce priveste prelungirea dreptului de sedere pentru stagiari".In sedinta de Guvern urmeaza sa fie aprobat un proiect de lege de ratificare a Protocolului nr.16 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptata la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de Romania la Strasbourg, la 14 octombrie 2014."La data intrarii in vigoare a Protocolului pentru Romania, Curtea Constitutionala si ICCJ vor putea adresa CEDO solicitari de aviz consultativ, conform unei proceduri reglementate prin lege ", se mentioneaza in nota de fundamentare a proiectului de lege.Totodata, Executivul ar urma sa adopte un proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "D.A.N.U.B.E. - Retea de acces la Dunare - Deblocarea circulatiei in Europa prin dezvoltarea in Romania a unei infrastructuri de porturi TEN-T de inalta calitate in conditii economice optime-Port Giurgiu".Un alt proiect de hotarare de guvern aflat pe agenda sedintei prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "D.A.N.U.B.E. - Retea de acces la Dunare - Deblocarea circulatiei in Europa prin dezvoltarea in Romania a unei infrastructuri de porturi TEN-T de inalta calitate in conditii economice optime - Port Giurgiu".Executivul va aproba si un memorandum pentru aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea in domeniul militar.Printr-un alt memorandum, Executivul urmeaza sa aprobe demararea analizelor preliminare de identificare a optiunilor de dezvoltare a Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu sprijinul Grupului Bancii Mondiale, prin International Finance Corporation (IFC).