Eliminat din PSD, Catalin Radulescu anunta ca va candida la parlamentare alaturi de Serban Nicolae si Liviu Plesoianu

"Dragi fosti colegi parlamentari , primari consilieri si membrii Psd, dragi romani si prieteni dragi, saptamana trecuta, desi mi-a fost foarte greu, ca dupa 26 de ani de viata politica in Psd sa fac alt pas, m-am inscris impreuna cu prietenii mei, Serban Nicolae si Liviu Plesoianu in Partidul Ecologist Roman ( PER ).Nu spune nimeni ca va fi usor sa facem 5% sa intram in Parlament, insa suntem luptatori, suntem unii din cei mai vocali si mai patrioti parlamentari si ne vom exprima din nou, asa cum in PSD -ul confiscat de securisti si pus la picioarele lui Iohanis si ale ambasadorilor straini, nu ne-am mai putut exprima! (...)""Conducerea inculta, analfabeta si securistica a PSD-ului a eliminat de pe listele parlamentare 90% din actualii parlamentari, intelectuali (profesori, juristi, economisti, medici, ingineri), colegi tineri sau mai in varsta pe care i-am cunoscut si pretuit si care acum un mandat sau mai multe mandate, s-au inregimentat, crezand intr-o conducere care pretuia meritocratia si profesionalismul!Din pacate cei care conduc acum PSD, sunt tot ce a avut mai slab partidul, oameni cu studii pe la facultati private, sau pe la Sri, informatori si delatori, si care au avut rolul de a pune mana pe partid , de a-l preda Presedintelui Iohanis si altor puteri straine si a-l "epura" de toti intelectualii, de toti patriotii si psd-istii vocali si inconfortabili", mai spune Radulescu.Conform politicianului, "zeci de mii de oameni ne scriu si comenteaza vis-a-vis de indepartarea noastra, a mea, a lui Serban Nicolae, Liviu Plesoianu, Codrin Stefanescu, Katy Andronescu si a celor peste o suta de deputati si peste cincizeci de senatori de pe listele parlamentare!Da, am fost indepartati pentru ca ne-am opus votarii starilor de alerta si carantinarii romanilor suspicionati de coronavirus, atunci cand Ciolacu a cerut-o; pentru ca nu am fost si nu suntem de acord cu inchiderea bisericilor si a lacaselor de cult si cu impiedicarea romanilor sa se roage; (...) De asta, Ciolacu si echipa s-a "descotorosit" de noi si de toti parlamentarii valorosi si de asta noi toti am hotarat sa formam o echipa puternica de nuanta ecologista si patriotica in PER, singura in care romanii sa creada si sa isi puna sperantele".