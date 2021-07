Seful Statului Major al Apararii din Bulgaria, in vizita oficiala in Romania. Ce teme va aborda cu omologul sau

Potrivit unui comunicat MApN, discutiile oficialilor militari se vor axa pe cresterea cooperarii prin participarea in comun la o serie de initiative regionale si exercitii in format bilateral si multinational, precum si pe consolidarea in regiunea Marii Negre a masurilor din cadrul prezentei avansate adaptate a NATO. In program sunt incluse intalniri la comandamentele Brigazii Multinationale Sud-Est din Craiova, Diviziei Multinationale Sud-Est din Bucuresti, Brigazilor 8 Rachete Operativ Tactice si 282 Blindata din Focsani si Regimentului 74 PATRIOT din Mihai Bravu.Vizita mai cuprinde intrevederi ale amiralului Emil Eftimov cu militarii bulgari incadrati in structurile aliate dislocate pe teritoriul tarii noastre.