Este momentul ca Bihorul sa iasa de sub jugul politic al ultimilor 30 de ani (P)

Ca sa intelegeti de ce tocmai Bihor, trebuie sa va povestesc putin despre activitatea mea din preajma anilor 90. Cand m-am apucat de business, dupa Revolutie, am profitat de legislatia de atunci si am ajuns in fruntea afacerilor din Romania. Era o legislatie care spunea urmatorul lucru: daca esti intreprindere de stat si faci export esti obligata sa schimbi valuta incasata la cursul oficial. Daca, insa, esti firma privata si faci export, nu ai nicio restrictie. Si, atunci, fabricile de mobila care lucrasera cu mine s-au gasit in urmatoarea situatie: daca faceau singure export incasau 100 de lei, daca faceau export prin mine incasau 200 de lei. Si, atunci, oamenii au spus << facem export prin tine >> . Am preluat contracte de la multe fabrici de mobila, am facut export si, cu valuta obtinuta, am facut importuri.Cu acei bani am facut investitii si in 1991 am cumparat, cu 2,4 milioane de dolari, fabrica de mobila de la Beius. Asa am ajuns in Bihor, judet de care am ajuns sa ma indragostesc. Intre timp am investit peste 10 milioane de dolari in dezvoltarea fabricii din Beius, care a devenit etalon in industrie. A fost principalul motor economic al zonei. Am devenit cetatean de onoare al Beiusiului si in Bihor ma simt ca acasa.Pentru ca de prea multi ani, Bihor nu a avut o alternativa politica. Bihorenii sunt captivi blatului PNL-PSD, care isi impart zonele de influenta din Romania, iar Bihor nu face exceptie. Bihorul este subjugat de blatul Orban-Ciolacu.Odata cu pandemia, au aparut si adevaratele mize si interese politice si romanii au inteles ca sub grija pe care Orban si guvernul sau ne-o poarta, sta ascunsa pierderea libertatii. Bihorenii trebuie sa inteleaga ca daca voteaza PNL in decembrie, daca ii voteaza pe Carp si pe Caus, il voteaza pe Orban si ii legitimeaza toate restrictiile luate fara o baza stiintifica, fara un studiu de impact. Uitati-va, a trecut mai bine de o luna de cand s-au inchis scolile, restaurantele, teatrele, masca este obligatorie peste tot, de doua saptamani se inchid magazinele mai devreme si nu mai circulam noaptea si cazurile cresc constant! Au inchis pietele si au lasat zeci de mii de oameni pe drumuri si am ajuns de la 6.000 de cazuri acum o luna, la 10.000 acum.Este pentru prima data cand bihorenii pot alege si altceva decat acelasi PNL sau PSD obedient si supus administratiei locale din judet. Eu nu am alt interes decat bunastarea bihorenilor, am dovedit destul, pana acum, ca sunt un om capabil si onest. Nu am nevoie sa ma imbogatesc, cum nu am nevoie de putere, dar vreau sa imi continui afacerile la mine in tara, sa traiesc aici in continuare si sa am langa mine familia si prietenii.Din punctul meu de vedere, orice politician care vine acum in fata electoratului cu planul cincinal si cu proiecte care se intind pe vreo doua mandate, fie minte, fie nu cunoaste realitatea din Romania. Planurile mele sunt pe termen scurt acum, pentru ca nu stiu cum ne va afecta pandemia per total, cand se va termina si care vor fi costurile finale.Pe langa cele doua masuri anuntate de Pro Romania, venitul minim de criza si sprijinul de criza pentru IMM-uri, prioritatea mea este repornirea economiei. Asta inseamna ca ma voi opune tuturor restrictiilor aberante, voi milita permanent pentru identificarea focarelor si izolarea doar a acelor focare, deschiderea scolilor in rural, unde nu exista scoala online, asa cum viseaza Orban si Anisie si unde incidenta cazurilor este scazuta, redeschiderea spitalelor pentru pacientii non-covid, ajutarea capitalului romanesc prin impulsionarea comertului autohton. Dupa alegerile din decembrie, Romania va fi inchisa, mai rau decat in starea de urgenta, iar eu vreau sa ajung in Parlamentul Romaniei pentru a fi vocea bihorenilor care se opun acestui dezastru anuntat si cu final previzibil si trist pentru Romania.Oradea este un oras frumos si atat. Oradea are un potential de dezvoltare urias, dar Bolojan a preferat sa dea o spoiala pe cladiri si gata! Avem cel mai frumos oras! Nu este asa. Oradea este un oras inchis pentru tineri, dar si pentru seniori. Oradea nu are o echipa de fotbal, nu are un club, nu ofera activitati de petrecere a timpului liber pentru adulti si seniori. Cu ce ma ajuta ca traiesc intr-un oras frumos, daca dupa ora 17.00 raman in casa? Oradea nu are tineri, pentru ca universitatea nu este performanta. Ne uitam la Cluj sau Timisoara, orase pline de viata, cu un nivel de trai superior celui din Oradea si ne intrebam de ce nu e la fel? Pai sa ne raspunda domnii Orban si Bolojan, de ce Oradea nu poate fi la acelasi nivel de succes cu alte orase din Romania. Mai trist este ca nimeni nu se lupta pentru oamenii astia. Toti politicienii bihoreni si-au asumat pozitia ghiocel in fata lui Orban, iar rezultatele se vad.Bihorenii sunt disperati dezamagiti si credeti-ma ca nu folosesc cuvinte mari. Am intalnit atata saracie, tristete si deznadejde cat pentru o viata intreaga. Toate acestea au fost amplificate si de decizia aberanta a inchiderii targurilor si pietelor, cam singura sursa de venit pentru satele si comunele bihorene. Oamenii ma intreaba ce or sa faca, le este efectiv frica de ziua de maine. Sub poleiala oraselor mari din Bihor, unde de sila, de mila, s-a mai miscat ceva, gasim bihorenii de la tara, oamenii simpli, care traiesc ca acum 20 de ani. Sunt umiliti de Orban, vad nepasarea celorlalti lideri politici din judet si se intreaba ce e mai rau? Covid-19 sau restrictiile care le-au pus viata in asteptare? Si toate astea pentru interesele meschine si marunte ale partidelor mari, care de 30 de ani isi impart puterea si nu lasa pe nimeni sa incerce macar sa schimbe ceva.Problema locurilor de munca este principala vulnerabilitate a Bihorului. Sunt oameni care vor sa munceasca, cer un loc de munca, nu pomana, dar nu au unde. Nu vor sa fie captivii statului roman, pentru ca bihorenii sunt oameni muncitori si onesti, dar mai ales sunt constienti de libertatea lor. Pe care, din pacate, sunt aproape sa o piarda definitiv.Cand nu intelegi importanta libertatii, atunci o pierzi cel mai usor. Libertatea in toate aspectele ei, individuala, in economie, in sanatate, in educatie, libertatea este garantia unei vieti traita demn si onest.Ce se intampla azi in Romania nu mai are nicio legatura cu libertatea. Oricum suntem condusi de cand ne stim de socialisti, dar care au imbracat diverse forme si culori, insa astazi nu mai avem nicio putere asupra noastra, asupra deciziilor pe care le luam, asupra vietii pe care ne dorim sa o traim. Pandemia COVID-19 ne-a aratat un adevar trist- atunci cand lasi toate deciziile in mana statului, iti pierzi libertatea. Statul roman a decis cine are dreptul la educatie si cine nu, statul roman a decis cine are prioritate in spitale, statul roman a decis cine mai are dreptul sa munceasca si cine nu. Statul ne spune cine are voie sa iasa din casa, cand avem voie sa iesim din casa, unde avem voie sa mergem si ce trebuie sa purtam. Si stiti ceva? Romanii ar fi fost de acord si cu asta, daca se vedeau niste rezultate rapide si isi puteau continua viata asa cum doreau. Dar, iata! Sunt 9 luni de la debutul pandemiei si mergem din rau in mai rau. Astea nu sunt masuri pentru protectia noastra, astea sunt masuri care sa arate ca muncesc, ca sa justifice incompetenta si nepasarea. Cel mai recent exemplu este cel cu bagarea in carantina a localitatilor din jurul Bucurestiului, dar capitala, nu. Pai acolo traiesc tot bucuresteni! Oamenii aia tranziteaza zilnic capitala la munca, cum poti spune ca ai carantinat?Pe cat de simplu, pe atat de complicat pentru actualul guvern. Domnule, trebuie lasati oamenii sa munceasca! Ok, identificam, pentru a mia oara, categoriile vulnerabile, care, din fericire, sunt cele care conteaza cel mai putin pe piata muncii, respectiv pensionarii si persoanele cu comorbiditati si pe ceilalti ii lasam sa isi vada de viata in continuare. Avem deja experienta restrictiilor, am vazut ca nu dau rezultate, de ce persistam in aceasta greseala catastrofala pentru Romania? Ce se ascunde in spatele acestei dorinte de neoprit a lui Orban de a ne pune pumnul in gura si de a ne tine captivi in case?Va fi oricum foarte greu sa ne revenim. Romania nu avea o economie competitiva nici inainte, cu cat intarziem luarea acestor masuri, cu atat va fi mai greu sa ne revenim.Dar avem o sansa foarte mare, atat timp cat politicienii care ne vor conduce vor sti sa profite de de ea- romanii vor sa munceasca! Spre deosebire de situatia altor tari, unde cetatenii s-au obisnuit cu huzurul pe banii statului, aici exista dorinta de munca si de realizare profesionala.Cu siguranta! Pe 6 decembrie avem de ales intre doua lumi, intre doua abordari diferite ale drumului pe care vom continua. Romania, dar mai ales Bihorul, trebuie sa aleaga intre actualii calai, care si-au dovedit limitele si interesul pentru noi si politicieni hotarati sa scoata tara din dezastrul in care se afla.La ora actuala, ca alegi PNL sau PSD, ca alegi Orban sau Ciolacu, alegi acelasi lucru. Acesti doi politicieni sunt mana in mana si acesta este motivul pentru care Romania este pur si simplu paralizata si incapabila sa isi revina.Mai departe de culoarea politica, eu imi doresc ca bihorenii sa aleaga acei politicieni si acele proiecte care ii reprezinta si in care se regasesc, Este momentul sa nu mai votam ce ne pune partidul pe masa, ce ne spune primarul sau ce ne invata anumite zone media. Trebuie sa alegem in asa fel incat dupa 6 decembrie sa nu intram in lockdown si sa asteptam ajutoarele statului, din nou. Ajutoare care oricum vin discretionar si cu intarziere.Viorel Catarama este, in primul rand, un om de afaceri de succes, care stie exact ce inseamna sa beneficiezi de rezultatele muncii tale si care apreciaza munca onesta. Stiu cum functioneaza economia si stiu ca fara libertate nu ne putem dezvolta la adevaratul potential pe care il avem.M-am nascut intr-o familie modesta dar asta nu m-a impiedicat sa tintesc sus. Am copilarit in mahalaua Serbanestilor din Bacau, am invatat pe branci si am reusit sa sparg barierele impuse de comunism.Am fost in principiu un copil bun, care a invatat bine si nu am creat probleme, tot timpul cat am fost elev am fost printre primii cinci din clasa. Parintii sunt cei care m-au educat in spiritul moralei crestine si mi-au insuflat convingerea ca, pentru a ma realiza in viata, trebuie sa invat bine si sa fac o facultate. La liceu eram intr-o clasa in care toti elevii erau pregatiti sa urmeze facultati tehnice. In clasa a XII-a, cand eu eram calat pe electronica, am primit prin Posta o brosura si asa am aflat ca exista si Academia de Studii Economice, care includea si o facultate de Comert Exterior. Mi-a sunat frumos. Era insa o singura facultate cu acest profil si acolo se intra foarte greu, cu medii de peste 9,50. In plus, se mai spunea ca acolo intrau doar << pilosii >> . Nu m-am speriat si am zis ca acolo voi da, ceea ce am si facut. Am dat examen, am intrat in primii cinci si am terminat tot printre primii cinci. Am facut trei scoli de ghizi, o scoala de vanzatori in shopuri (n.r. magazinele in care se vindea marfa doar pe valuta in perioada comunista) si am fost actor figurant. Munceam si invatam pe branci, am facut bani, am terminat facultatea in fruntea listei si am obtinut repartitie guvernamentala in Bucuresti, la Intreprinderea de Casete Radio si Televizoare. Mai departe, am reusit, pentru ca deja aveam economii consistente, sa ma lansez in afaceri.Nu credeam ca este posibil sa ma mai uimeasca tenacitatea si determinarea oamenilor, dar bihorenii, pur si simplu, m-au impresionat. Nu vor sa renunte, nu vor sa se lase calcati in picioare si lupta pentru ei si pentru ce dragi cu mult curaj. Intr-un judet condus de acelasi tatuc de atatia ani, sa ai puterea sa te revolti, este de apreciat. Bihorenii m-au invatat rabdarea, pentru ca fiind un om activ, permanent in lupta cu timpul, nu aveam disponibilitatea unor discutii lungi si aplicate. Voiam ca totul sa se miste repede. Acum stiu ca pentru a putea fi de ajutor, trebuie sa ascult si sa inteleg fiecare bihorean pe care il intalnesc. Bihorenii mi-au aratat ca este intotdeauna loc de mai bine si m-au facut sa capat incredere si putere pentru lupta politica in care am intrat. Le multumesc pentru fiecare gand, fiecare vorba, fiecare mesaj si fiecare strangere de mana. Stiu ca nu sunt singur si mai stiu ca impreuna cu bihorenii voi aduce libertatea in decembrie.