Fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, este noul trezorier al Federatiei Romane de Rugby

Alegeri la Federatia Romana de Rugby

Teodorovici afirma ca intotdeauna a promovat si sustinut sportul romanesc care ne-a facut de atatea ori sa fim mandri ca suntem romani."De astazi ma alatur echipei Federatiei Romane de Rugby. Voi face echipa buna cu Alin Petrache, Bogdan Marinescu, Mircea Copaci si Anton Pisaroglu, Emilia Vizitiu, Stefan Demci, Ciprian Popa, Neculai Nichitean, Marius Tincu, Cornel Negrut, Cornel Ghenea, Andrei Ioan Szemerjai, Florin Matei si Bogdan Muntean. Intotdeauna am promovat si sustinut sportul romanesc care ne-a facut de atatea ori sa fim mandri ca suntem romani", a scris el pe Facebook In opinia sa, rugby-ul este unul dintre campionii sportului romanesc."Ramane unul din sporturile care au creat caractere! Ramane un motiv de mandrie prin rezultatele obtinute de ai nostri - ca STEJARII - in competitiile cele mai importante. Iubesc rugby-ul, iubesc sportul, iubesc spiritul de echipa si forta pe care ti-o inspira. As putea spune ca nu stiu daca am ales eu rugby-ul sau rugby-ul m-a ales pe mine! Poate pentru ceea ce vad eu in acest sport: motivatie, perseverenta, indemanare, anduranta, spirit de echipa ... si fair-play", afirma fostul ministru. Alin Petrache a fost reales sambata , in functia de presedinte al Federatiei Romane de Rugby, la Adunarea Generale Ordinara de Alegeri de la Izvorani.Echipa FRR aleasa in urma Adunarii Generale Ordinare de Alegeri: Alin Petrache - Presedinte; Bogdan Marinescu, Mircea Copaci si Anton Pisarlogu - Vicepresedinti; Eugen Orlando Teodorovici - Trezorier; Emilia Vizitiu - SuperLiga, DNS si rugby feminin; Stefan Demci - SuperLiga, DNS si rugby feminin; Ciprian Popa - AJR-uri si AMRB; Neculai Nichitean - Membru; Marius Tincu - Membru; Cornel Negrut - Membru; Cornel Ghenea - Membru; Andrei Ioan Szemerjai - Copii si juniori; Florin Matei - Secretar General; Bogdan Muntean - Antrenor Federal.