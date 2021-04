Europarlamentarul Vlad Botos sustine ca a fost amenintat sa nu sustina certificatul verde digital in Parlamentul European

"Am primit sute de e-mailuri, mesaje, telefoane zilele acestea in care eram rugat, avertizat, somat sau amenintat sa nu sustin certificatul verde digital saptamana aceasta in Parlamentul European. Acesta va atesta faptul ca o persoana nu este purtatoarea coronavirusului. Nu pot spune daca au fost zeci de oameni care si-au luat din timpul lor pentru a scrie si trimite mesajele sau au fost mesaje generate de la mai multe adrese false.Totusi, astazi voi lua cuvantul in plenul Parlamentului European si voi sustine necesitatea acestui certificat. Consider ca acum, cand avem vaccinuri la dispozitie, cand avem teste suficiente, iar unii dintre noi au trecut prin boala, este momentul sa repornim la maximum economia", a scris europarlamentarul, miercuri, pe Facebook El a adaugat ca acest certificat "este absolut necesar" si l-a votat "cu toata increderea".Vlad Botos precizeaza ca certificatul nu impune obligativitatea vaccinarii."Eu sustin cu toata convingerea ca vaccinarea este cea mai sigura si mai rapida solutie pentru a iesi cu totul din aceasta pandemie, insa stiu ca sunt persoane care nu pot fi vaccinate si nu este corect sa le ingradim dreptul la circulatie, sa le discriminam", mai spune Botos.Potrivit acestuia, certificatul se va elibera celor care au trecut prin boala si au dezvoltat imunitate naturala, "asa incat nu se vor confrunta cu obligativitatea efectuarii de teste suplimentare"."Acest certificat ne va da tuturor libertatea de miscare in interiorul Uniunii Europene si in statele care aleg sa recunoasca valabilitatea lor. Vor putea fi citite foarte usor, utilizand coduri de bare asa incat va fi un instrument care ne va permite sa ne reluam viata . Inteleg ca lipsa de informare poate duce la teama, insa certificatul verde digital nu urmareste sa discrimineze, ci sa duca la finalizarea crizei de sanatate si a crizei economice in care ne aflam", mentioneaza acesta.